两会关注|让县域的“龙头”抬起来

庹必光说，消化系统疾病是我国的常见病、多发病，占到了内科门诊患者的40%左右。而按照国家卫生计生委制定的《县医院医疗服务能力基本标准》进行的这次调查评估，72家县级医院中，只有遵义市播州区人民医院达到这一基本标准，更不用说达到《县医院医疗服务能力推荐标准》。“无法达到‘大病不出县’的医疗诊治能力。”
虽然全国很多县级医院的状况比贵州的好，但是，真正把县级医院做成区域医疗的“龙头”，还有很长的路要走。这是众多受访代表与委员的共识。
全国政协委员、首都医科大学眼科学院院长王宁利说，2014年进行的眼科人力资源调查显示，我国已有眼科医生3.6万多名，超过世界卫生组织每5万人有1名眼科医生的要求；但眼科医生分布很不均衡，主要集中在大中城市。“大部分县级医院很难独立完成基本医疗任务，百姓在基层医院解决眼科疾病的就诊需求无法得到满足，大医院眼科则人满为患”。
全国政协委员、北京大学第一医院心内科及心脏中心主任霍勇说：“小病在村卫生室解决，如果真的需要去医院，不少患者会选择直接去县级医院，因此建设一家能够满足县域内90%医疗需求的县级医院尤为重要。”
全国政协委员、复旦大学附属妇产科医院院长徐丛剑表示：“将县级医院作为区域医疗龙头来建设，完全符合我国的基本国情；特别是在一些贫困偏远地区，加强县级医院建设的重要性更是不言而喻。”
在快速提升医生能力方面，全国人大代表、科大讯飞董事长刘庆峰给出了人工智能的解法。这一点同样适用于能力薄弱的县级医院。他表示，人工智能技术可以发挥其能够持续学习的优势，提升基层医生的诊疗水平。比如，帮助医生做好健康档案、电子病历等数据采集分析，让医生有更精准的诊断。
全国人大代表、山西省大同市第三人民医院消化科主任王雅丽表示，一直以来，由医院派遣优秀医生外出进修，容易产生少数人技术提高而多数人原地踏步的问题。如果转为医院邀请专家导师示范手术和培训讲学，由一人学习变成一群人学习，一人提高变成团队提高，能带动医疗团队整体水平的提升。
“县级医院重点要把基础工作做好。”全国政协委员、北京医院院长王建业指出，针对常见病、多发病和部分疑难重症提供医疗服务，并具有完善的医疗急救能力，是县级医院发展的目标。同时，针对县级医院不合理的盲目扩张，政府和相关机构应进行有效的监管干预，保证县级医院健康有序地发展。
霍勇表示，要保证实现90%的县域内就诊率，需要政府在充分论证的基础上统筹规划，需要明确在哪些学科方向发力。以心血管学科为例，大医院、大专家对县级医院开展帮扶，不能仅局限于到当地做几台手术，而要从建设县域医疗中心的角度出发，推动当地医疗机构的学科建设。
庹必光建议，要加大对县级医院，尤其是西部地区专科医疗服务能力建设的投入。由中央财政支持，制定相应政策，像国家精准扶贫战略一样，由发达地区三级甲等医院或省级医院对落后地区县级医院专科医疗服务能力建设进行对口支援，实行精准帮扶。
来源：健康报
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