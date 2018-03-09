两会关注|让县域的“龙头”抬起来

“72家县医院中，70%没有消化专科，20%甚至连消化专业组都没有。”今年两会之前，全国人大代表、遵义医学院附属医院消化疾病院院长庹必光对贵州省2/3以上县级医院消化系统疾病诊治能力进行了一次大摸底，这个调查结果让他心情有些沉重。

庹必光说，消化系统疾病是我国的常见病、多发病，占到了内科门诊患者的40%左右。而按照国家卫生计生委制定的《县医院医疗服务能力基本标准》进行的这次调查评估，72家县级医院中，只有遵义市播州区人民医院达到这一基本标准，更不用说达到《县医院医疗服务能力推荐标准》。“无法达到‘大病不出县’的医疗诊治能力。”

虽然全国很多县级医院的状况比贵州的好，但是，真正把县级医院做成区域医疗的“龙头”，还有很长的路要走。这是众多受访代表与委员的共识。

全国政协委员、首都医科大学眼科学院院长王宁利说，2014年进行的眼科人力资源调查显示，我国已有眼科医生3.6万多名，超过世界卫生组织每5万人有1名眼科医生的要求；但眼科医生分布很不均衡，主要集中在大中城市。“大部分县级医院很难独立完成基本医疗任务，百姓在基层医院解决眼科疾病的就诊需求无法得到满足，大医院眼科则人满为患”。

全国政协委员、北京大学第一医院心内科及心脏中心主任霍勇说：“小病在村卫生室解决，如果真的需要去医院，不少患者会选择直接去县级医院，因此建设一家能够满足县域内90%医疗需求的县级医院尤为重要。”

全国政协委员、复旦大学附属妇产科医院院长徐丛剑表示：“将县级医院作为区域医疗龙头来建设，完全符合我国的基本国情；特别是在一些贫困偏远地区，加强县级医院建设的重要性更是不言而喻。”