超1.7亿元！这部电影，刷新了中国纪录电影票房的新纪录！网友：还要带孩子“二刷”

《厉害了，我的国》自3月2号上映以来，这部电影激发了观众的共鸣与热议，口碑和票房，都一直往上涨。 很有趣的一个现象就是，这部电影不仅在大人中受欢迎，小朋友们也非常喜欢，有的影迷就说，还要带孩子二刷。

为了看上午10点第一场的《厉害了，我的国》，9岁的廖子涛兴奋地起了个大早。

小朋友 廖子涛说，觉得祖国的先进技术很发达，想看一看是什么样子的。



廖子涛的妈妈 何女士对记者说，平时起床要叫很久才会起来，昨天晚上他都已经提醒我叫他起床，一定要来看这部电影。

没想到《厉害了，我的国》都成孩子的起床“神器”！影片带给孩子们更多的是对祖国的骄傲！有的家长说，还要带孩子二刷，更有很多小伙伴纷纷在央视财经微信公众号下留言！

作为一部以展示国家辉煌建设成就的“硬纪实”电影，影片《厉害了，我的国》宏大场面和温情视角相结合，让观众们心潮澎湃。

众多媒体也持续关注了此事。《人民日报》认为，旧社会的黑白影像展示的更多的是国家的颓败，是民族的屈辱。如今，光阴流转，航天飞机、载人潜水器、港珠澳大桥等等这些新时代的影像带给我们的是中华民族举世瞩目的辉煌成就。这部影片最重要的是它告诉我们，在这些问鼎世界巅峰的工程中，那些献出青春、献出力量，乃至献出了宝贵生命的中国人，之所以“厉害了，我的国”，是因为在它的背后有着千千万万“厉害了”的中国人！

《新华日报》文章指出，影片用“以人的故事展现有温度的现实”，让人物贴近群众，让观众直观地听到人物本身在诉说他的经历、他的情感。这意味着，国家的强大和建设成就不再是冷冰冰的数据，而是有温度的现实生活，看起来真实又亲切。





来源：央视财经（ID：cctvyscj）

本文编辑：吕亭洁