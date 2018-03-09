解读预算报告：减税降费1万亿元 实体经济最受益

来源：央视网

3月8号和9号，全国人大连续两天对被称为“国家账本”的全国预算报告进行审查。根据这份报告，今年积极财政政策取向不变，减税降费仍是积极财政政策的重要举措之一。而且要在过去5年减税降费3万亿元的基础上，今年进一步减轻税费负担1万亿元，实体经济将受益最多。

根据预算报告，预计全年再减税8000多亿元。加上进一步清理规范政府性基金和行政事业性收费等各种收费，将减轻税费负担1万亿元以上。

中国财政科学研究院副院长 白景明：前面已经连续五年都实行减税降费，我们累计减税这五年两万亿了已经，降费这一块也是数千亿，接近上万亿，我们合计差不多减轻市场主体的负担三万多个亿。你是在前面这么大幅度的减税降费基础上我又减，又减上万亿。

中央财经大学预算管理研究所所长 李燕：继续实施减税降费，也就是说着眼放水养鱼，目的是进一步减轻企业的负担，增强经济发展的后劲和企业转型动力。

今年减税最大的一个动作就是，国家将按照三档并两档的方向，调整增值税税率水平，重点降低制造业、交通运输等行业税率。

中国财政科学研究院副院长 白景明：按照十九大报告，社会主义现代化经济体系当中主攻方向是发展实体经济，我们这次增值税的减并，重点是要为这些实体经济减税，为发展实体经济创造条件。这个就说明我们的税收政策是紧紧围绕我们的国家战略，服务全局、着眼长远一个制度安排。