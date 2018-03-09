哪些行业大有发展？习近平提到了这些

央视新闻

3月8日，习近平在参加山东代表团审议时表示，家政业是个朝阳产业。除了家政业之外，总书记这几天还提到了一些行业，认为该大力发展。

家政行业是朝阳产业

在山东代表团8日的全体会上，卓长立代表在发言中讲到自己带领的“阳光大姐”家政服务团队健康发展，家政服务员的腰包越来越鼓，越来越自信。总书记听了很高兴。他表示，在我国目前发展阶段，家政业像“阳光大姐”这个名字一样是朝阳产业，既满足了农村进城务工人员的就业需求，也满足了城市家庭育儿养老的现实需求，要把这个互利共赢的工作做实做好，办成爱心工程。

△【独家V观】习近平：家政是个朝阳产业

△家政服务人员培训。（资料图/网络）

8日上午在参加山东代表团审议时，谈到乡村振兴，习近平强调，一方面要发挥好本土人才的作用，他们长期扎根农村，特别是在改革开放初期，一大批本身能力强的基层党组织带头人敬业爱乡、造福一方，带动了本地发展，作出巨大贡献；另一方面，要夯实基层党组织基础，通过第一书记、大学生村官、农村工作队等形式筑牢基层党组织。总书记强调，将来还要引进职业农民，让大学生甚至是海归人才主动回乡务农，使得农业成为有奔头的产业。

△河南焦作，大学生成立养殖合作社带领村民致富。（资料图/视觉中国）

5日，习近平在参加内蒙古代表团审议时强调，内蒙古产业发展不能只盯着羊、煤、土、气（农畜产品、煤炭、稀土、天然气），要大力培育新产业、新动能、新增长极。

他强调，要把现代能源经济这篇文章做好，紧跟世界能源技术革命新趋势，延长产业链条，提高能源资源综合利用效率。要发展现代装备制造业，发展新材料、生物医药、电子信息、节能环保等新兴产业，发展现代服务业，发展军民融合产业。

7日，习近平参加了广东代表团的审议。他提到，把新一代信息技术、高端装备制造、绿色低碳、生物医药、数字经济、新材料、海洋经济等战略性新兴产业发展作为重中之重，构筑产业体系新支柱。

△高端装备制造。（资料图/靖江日报 ）

8日在山东代表团审议时，习近平提到海洋是高质量发展战略要地。要加快建设世界一流的海洋港口、完善的现代海洋产业体系、绿色可持续的海洋生态环境，为海洋强国建设作出贡献。

在这三个代表团的讲话中，对于新兴产业的发展，装备制造业、生物医药、信息技术、新材料以及海洋经济等产业，习近平提到过不止一次。