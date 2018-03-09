@所有党员干部，习近平两会讲话提了五个新要求

人民日报客户端-李建广 岳小乔

今年全国两会，从政协联组会到内蒙古、广东、山东代表团，习近平已经到过四个团组。“功成不必在我”意在打基础、谋长远；坚决防止不良风气反弹回潮；扶贫既要下决心又不能把胃口吊得太高……五天四次重要讲话，习近平给各级领导干部提出不少新要求。

1．树立正确政绩观

“既要做让人民群众看得见、摸得着、得实惠的实事，也要做为后人做铺垫、打基础、利长远的好事。”3月8日，习近平在山东代表团参加审议时再提政绩观，给各级领导干部提出了新要求。

他说，“功成不必在我并不是消极、怠政、不作为，而是要牢固树立正确政绩观。”那么，什么是正确的政绩观？用一句话简单概括，就是“既要做显绩，也要做潜绩”。

眼下，不少领导干部虽然干劲很足，但“新官不理旧账”、政策“翻烧饼”、上马“面子工程”等现象依然存在。说到底，还是没有树立正确的政绩观。

正是从这一角度，习近平为各级领导干部树立了干事创业的高标准：不计较个人功名，追求人民群众的好口碑、经过历史沉淀后真正的评价。

3月8日，习近平参加山东代表团审议。新华社盛佳鹏 摄

2．思维方式别停留在老套路上

3月5日，习近平在内蒙古代表团参加审议时的一句话令人警醒：“如果思维方式还停留在过去的老套路上，不仅难有出路，还会坐失良机。”

当前，我国经济正处在转变发展方式、优化经济结构、转换增长动力的攻关期。在习近平看来，这是一个必须跨越的关口。

转变思维方式，推动高质量发展，在今年全国两会上，习近平已经多次提及。

在内蒙古团，他强调，不能只盯着羊、煤、土、气，要大力培育新产业、新动能、新增长极；在广东团，他叮嘱，要以壮士断腕的勇气，果断淘汰那些高污染、高排放的产业和企业；在山东团，他指出海洋是高质量发展战略要地，要求为海洋强国建设作出贡献。

怎样才能告别“老套路”？习近平也支了招：发展是第一要务，人才是第一资源，创新是第一动力。

3．坚决防止不良风气反弹回潮

干事创业，没有一身本事不行，没有好作风更不行。3月7日，习近平在广东代表团参加审议时，给党员干部提了个醒：“坚决防止不良风气反弹回潮”。

十八大以来，全党上下纠正“四风”取得重大成效，但形式主义、官僚主义在一定程度上仍然存在，有些还换了身“马甲”，有了新形式、新表现。

去年12月，习近平曾作出重要指示强调，纠正“四风”不能止步，作风建设永远在路上。他要求，各地区各部门要针对表态多调门高、行动少落实差等突出问题，拿出过硬措施，扎扎实实地改。

这次在全国两会上，习近平再提“作风”问题，提出了新的要求：从各级领导干部做起，从一件件小事抓起。要不断巩固和拓展落实中央八项规定精神成果。

3月7日，习近平到广东代表团参加审议。摄影：燕雁

4．乡村振兴不搞一刀切，杜绝“形象工程”

乡村振兴怎么干？3月8日，习近平参加山东代表团审议时，重点围绕这个问题提出了新要求，做出了新部署。

习近平提出，推动乡村振兴健康有序进行，要规划先行、精准施策、分类推进，不搞一刀切，不搞统一模式，不搞层层加码，杜绝“形象工程”。具体怎么做？习近平要求从五个方面着手：

一是产业振兴，要把产业发展落到促进农民增收上来，推动乡村生活富裕；

二是人才振兴，激励各类人才在农村广阔天地大施所能、大展才华、大显身手；

三是文化振兴，培育文明乡风、良好家风、淳朴民风，焕发乡村文明新气象；

四是生态振兴，扎实实施农村人居环境整治三年行动计划，打造农民安居乐业的美丽家园；

五是组织振兴，打造千千万万个坚强的农村基层党组织，确保乡村社会充满活力、安定有序。

5. 扶贫既要下决心又不能把胃口吊得太高

3月5日，习近平在内蒙古代表团谈及扶贫工作时提出，扶贫工作“既要下决心消除绝对贫困，又不能把胃口吊得太高，使大家期望值太高，力不从心。小马拉大车，你拉不动，拉不动的结果是好心没办成好事”。

对于打好脱贫攻坚战，习近平做了细致的部署：一个“关键”——攻克贫困人口集中的乡（苏木）村（嘎查）；一个“重点”——解决好产业发展、务工就业、基础设施、公共服务、医疗保障等问题。

针对“因病致贫”，他要求“完善大病兜底保障机制”；形成扶贫长效机制，他要求把脱贫攻坚同实施乡村振兴战略有机结合起来。对于群众反感的脱贫攻坚工作中的形式主义、官僚主义、弄虚作假现象，他要求认真加以解决。