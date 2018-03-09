两会声音｜政协委员童刚：加快建设电影强国步伐

李明远 王坤宁 中国新闻出版广电报

3月6日下午，在全国政协十三届一次会议新闻出版界别小组会议上，委员们联系本界别实际讨论政府工作报告。全国政协委员、国家新闻出版广电总局副局长童刚建议，加快建设电影强国的步伐。

在刚刚过去的2月，《红海行动》《唐人街探案2》等多部春节档电影作品给观众留下难忘的观影体验，中国电影内地市场票房创纪录地突破100亿元大关。童刚认为，这一数字是令国内电影人振奋的。回首2003年，中国电影内地市场全年票房仅为10亿元。15年来，中国电影内地市场票房平均以每年超过30%的速度增长。

“建设电影强国的意义在于促进中国软实力影响世界。”童刚认为，电影是一种很有效的传播手段。让中国电影影响世界，就要把中国建设成世界电影制作中心，这样，传播中国文化的手段也会极大丰富。

如今，中国已经成为全球第二大电影市场。童刚建议，在电影大国基础上，努力培植电影市场。国内电影市场发展具备得天独厚的优势，政府的重视、社会的支持、电影人的努力等，都有助于推动中国成为世界电影中心。

童刚提出，进一步强化现有的政策扶持，加快电影走出去的步伐。“许多国家人民对中国文化发自内心地向往。我经常参加在国外举办的中国电影节，很多外国观众看了反映中国的风土人情和现代化建设的影片后，对中国的蓬勃发展非常感慨。可见，文化软实力对一个国家的影响力是非常重要的。”

童刚建议，进一步扶持正能量作品的制作和发行。童刚提出，一部好的电影，产生的社会效益、经济效益比我们想象中大很多。未来，我国应建立起能够受到政府关注和社会扶持的正能量电影发行渠道。

在农村公共文化服务方面，童刚认为，应对政府资金加大管理力度，谋求统一运筹，引入市场机制，保障良好运转。他以农村电影放映工程举例说，这项惠民工程曾经发挥了很好的作用，现在应根据农村情况的变化作出适当调整，与时俱进，努力实现农民从看到电影到看好电影的转变。

“公益工程要让老百姓感受到最好的文化享受，应当统筹、适当引入市场机制，最终让其达到长效的效果。”童刚说。

（网站首页图：晨报制图）