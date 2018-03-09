两会评论团｜尊崇军人，“优待军属”这一步能否跟上

谁是最可爱的人？上世纪五十年代初，著名作家魏巍的一篇报告文学说出了全国人民的心声，影响了几代中国人。从此，人民解放军被人们亲切地称为“最可爱的人”。新时代，人民军队面貌焕然一新，如何在新的伟大征程中让军人成为全社会尊崇的职业？连日来，来自解放军和武警部队的代表委员展开热烈讨论。

来自空军的王复兴代表列举了所在单位在家属随军随迁、子女教育、军属就医等方面遇到的困难后说，今天，一些人对军人职业地位的评价发生了改变，军人社会地位、价值认同有所弱化，一些地方军人军属权益得不到有效保障，有关优抚政策和拥军法规落不到实处。

前不久，北京各大地铁站内一组组武警部队执勤哨兵吸引了许多过往乘客的注意，无论是候车、乘车还是乘坐电梯，他们都站成一排，整齐的列队、严格的纪律让他们成为地铁里一道亮丽的风景线。来自空军的余海龙代表说，要让军人成为全社会尊崇的职业，首先自己要做好，只有得到了社会的认可，才能赢得人民群众的尊崇。这些执勤的武警部队官兵，还有抗震救灾中“最美逆行”的战友，他们都是优秀军人的代表。

军人职业，承载着一般行业无法比拟的艰苦和风险，因而更需要牺牲奉献精神，也更需要通过全社会的尊崇来培植和提升荣誉感。西部战区政治工作部宣传局局长徐云鹏代表说，党的十九大召开后，全军宣讲团到西部战区宣讲，机关曾调查收集了官兵关注的30多个问题请专家答疑。到了现场，第一个问题就是让军人成为全社会尊崇的职业有什么具体的举措。这个问题一开场，引起了全场官兵的热烈讨论。官兵们说，党的十九大报告中的这句话，说到了他们的心坎上。

来自武警部队的西西玛委员认为，不认可有时是因为不了解，要建立健全军营开放等制度机制，让全社会都能有机会了解军人。

让军人成为全社会尊崇的职业，法规制度是根本保障。福建省军区政委苏保成代表说，在推进国防和军队改革进程中，要坚持立法同改革相衔接，建立健全有利于官兵成长成才、安心敬业的职业发展机制，推动军人和军属身份地位、权益保障、国家优待抚恤安置立法，深化医疗、住房、工资、保险等制度调整改革，完善体现军事职业特点的待遇保障体系，逐步建立起体现军事职业特点的政策制度体系。

来自军委后勤保障部的一位代表说，去年交通运输部、军委后勤保障部联合发文，决定自今年1月1日起在全国水路系统推行军人依法优先出行。这是自全国民航、铁路系统开展军人依法优先之后的又一个拥军暖心之举。希望全社会各行各业都切实行动起来，把国家和军队关于军人各项褒奖、优抚优待等政策制度落到实处，在全社会营造关心国防、崇尚英雄的浓厚氛围，构筑崇军尚武的“精神长城”。

（解放军报记者 费士廷）