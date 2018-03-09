习近平畅谈乡村振兴战略

来源：央视网

3月8日上午，习近平参加山东代表团审议。

当天正值“三八”国际劳动妇女节，习近平说，妇女能顶半边天，我国广大妇女为党和国家事业发展作出了重大贡献，也为子女教育、老人健康、家庭幸福付出极大辛劳。借此机会，在此代表党中央，向参加全国两会的女代表、女委员、女工作人员，向全国各族各界妇女，致以节日的祝贺和美好的祝愿。

会上，几位代表先后围绕加快新旧动能转换、推动高质量发展、打造装备制造品牌、科技创新赢得时尚话语权、解决好“两难”人员就业、让红色基因代代相传等话题发表意见。习近平不时评价，并在最后发表重要讲话，特别对乡村振兴战略作出了重要指示，其中金句亮点颇多。

“功成不必在我” 树立正确政绩观

既要做那些显绩的工作，也要做那些潜绩的工作；

既要做那些立竿见影的工作，也要做那些为后人做铺垫的、打基础的工作。

不计较个人功名、功成名就。

我们追求的一个是人民群众的好口碑、一个是日后历史沉淀之后的真正的评价。

“功成不必在我”这句话，习近平在多个会议、多个场合都强调过。其评论汇编《之江新语》中有篇文章就提到过：“领导干部要以正确的政绩观为指导，抓好各项工作。‘功成不必在我’，要甘于做铺垫性的工作，甘于抓未成之事。”

历史一再提醒和告诫我们：党和人民的事业只有进行时，没有完成时。不是一朝一夕、几年几十年的事情，而是千秋万代的事业。需要长期延续，要有耐心耐力、持久发力。

红色基因注入血脉代代相传

习近平强调，红色基因就是要传承。中华民族从站起来、富起来到强起来，经历了多少坎坷，创造了多少奇迹，要让后代牢记，我们要不忘初心，永远不可迷失了方向和道路。

山东依托沂蒙山根据地红色资源，着力打造根据地党性教育基地，通过解读根据地和沂蒙精神产生发展的原因，教育党员干部不忘初心，牢记使命。结合十九大精神，在教学板块和课程中，特别设计了理想信念、群众工作、使命担当等内容，用一个个沂蒙红色故事，打动前来接受党性教育的学员，读懂不忘初心、牢记使命的深刻含义。

当地教员介绍说，学员都是怀着崇敬的感情来，带着感动的泪水走，教育基地以情动人，以故事打动人，我们今天应该用什么样的感情在做事、在执政、在为老百姓谋利益，这就是我们的初心。

实施乡村振兴战略 这步棋早就开盘布局

全力以赴消除农村贫困，推动乡村生活富裕。

让愿意留在乡村、建设家乡的人留得安心，

让愿意上山下乡、回报乡村的人更有信心，

激励各类人才在农村广阔天地大施所能、大展才华、大显身手。

将来还要引进职业农民，让大学生甚至是海归人才主动回乡务农。

深化村民自治实践，发展农民合作经济组织。

不搞一刀切，不搞统一模式，不搞层层加码，杜绝“形象工程”。

早在2013年11月，习近平在山东考察，就将做好“三农”工作作为当年调研的重要内容。

十九大明确实施乡村振兴战略的目标任务，2018年中央一号文件又对实施乡村振兴战略作出全面部署。这次习近平总书记参加两会代表团审议，对乡村振兴战略作出更详尽指示：要推动乡村产业振兴。要发展现代农业。要推动乡村人才振兴。要推动乡村文化振兴。要推动乡村生态振兴。要推动乡村组织振兴。要推动乡村振兴健康有序进行。

2018新战略新开局，各部门、各地区共同发力，加快实现我国由农业大国向农业强国转变。农业部启动“农业质量年”行动，新制订修订农药残留标准1000项。国家实施质量兴农战略，10个省份作为试点探索农产品质量安全追溯示范，200个县全面推进畜禽粪污资源化利用。

中央加快培育乡村发展新动能，构建农村一二三产业融合发展体系，大力开发农业多种功能，让农民合理分享全产业链增值收益。四川仁寿示范园依托当地枇杷特色产区的第一产业优势，扩建枇杷加工基地，做强第二产业，同时吸引农民将枇杷园、闲置房屋等入股，发展乡村旅游第三产业。

农业部启动新型职业农民培训工程，全面建立职业农民制度。江苏东海县利用农闲时间培训职业“飞手”，掌握农药精确配比、无人机精准操作技能，这些职业农民在春耕中大显身手。

国家持续加大生态保护力度，加强农村基础设施建设，让农村成为安居乐业的美丽家园。2018年，全国全面实行湖长制，保护一湖碧水。为保护全国30多亿亩森林，推行林长制正在探索中。

为了保护绿水青山，2013年到2017年，中央财政5年累计安排6592亿元，支持农业生态建设。2018年开始实施农村人居环境整治三年行动，保护乡村山水田园景观，提升村容村貌。

生态环境美，宜居道畅通。水电路气房等农村基础设施，是农民宜居的重要保障。2018年，在基本解决农村饮水安全的基础上，中央投资76亿元，用于巩固提升工程质量，集中力量推进建档立卡贫困户等重点对象的危房改造。乡村振兴战略正在为6亿农民带来更多福祉。

面向大海 满帆前行：海洋助推高质量发展

习近平强调，海洋是高质量发展战略要地。要加快建设世界一流的海洋港口、完善的现代海洋产业体系、绿色可持续的海洋生态环境，为海洋强国建设作出贡献。

十九大报告指出，坚持陆海统筹，加快建设海洋强国。海岸线超过3300公里的山东省，坚定走向海洋，服务国家战略，培育高质量发展新动能。

进入2018年，山东步伐不断加快。国内外贸易往来港口增至700多个；“烟台造”海洋牧场平台开建；海洋装备类国家质检中心投入试运行，填补了国内空白。

山东海域面积近16万平方公里，港口年吞吐量超过15亿吨，为海洋强国建设交出山东答卷。

山东已展开密集调研，摸清海洋的家底实情、基础数据，完善政策规划，省海洋发展战略规划领导小组挂牌成立。山东省重新进行谋划，做大做强做优海洋经济。把加快发展海洋经济作为今年重点工作，从海上强起来。

做强海洋经济，山东向创新要动力！这里拥有众多国家级海洋科技平台、海洋科研院所，加快发展海洋高技术产业，打造青岛、烟台、威海、潍坊海洋生物产业集群，形成具有国际影响力的海洋科技创新中心。日前，正在实施的山东“透明海洋”科技创新工程传来捷报，由海洋国家实验室主导的4000米深海Argo观测浮标研制成功，这使我国具备了对全球海洋4000米水深的持续观测能力，未来将广泛应用于海洋仪器装备等新兴产业。

按照十九大提出“陆海统筹”发展思路，山东将整合沿海港口资源，优化口岸布局，谋划推进青岛港、渤海湾港、烟台港、日照港四大集团建设，同时打造全国深远海开发战略保障基地。眼下，青岛西海岸新区，国家海洋基因库不断丰富；一条世界领先的海藻生物生产线马力全开，从海洋公共服务业到海洋生物产业，从陆海到深海，海洋经济可持续发展的广度和深度不断拓展。

走向海洋，山东把海洋生态文明建设放在重要位置。山东将重点实施海岸带综合保护与利用试点工作，在全省沿海全域推行“湾长制”，并把海洋环保重要指标纳入全省经济社会发展综合考核体系。

走向海洋，山东为自己定下新目标：2018年，全省海洋经济实现产值1.6万亿元，年均增长10%。在总书记亲切关怀下，国务院2018年1月初批准山东新旧动能转换综合试验区整体方案。

海洋是一个最大的新动能，所以我们要做好海洋这篇大文章，去努力践行习近平新时代中国特色社会主义思想。

（网站首页图：新华社图片）