上海全面开展教育类移动应用程序专项整治工作

网信上海

当前，中小学生是互联网重要用户群体，尤其是教育类移动应用程序，已成为中小学生丰富学习内容、提升自学能力的重要工具。然而，部分教育类移动应用程序传播低俗色情、教唆暴力等不良信息，严重污染网络生态，危害中小学生身心健康，造成恶劣社会影响。根据国家网信办、教育部通知要求，为规范本市教育类移动应用程序信息服务，有效净化网络空间，保护广大中小学生健康成长，上海市网信办会同上海市教委决定于3月9日起全面启动上海教育类移动应用程序专项整治行动。

3月9日上午，上海市网信办会同上海市教委联合召开了上海教育类移动应用程序专项整治工作会议。上海属地32家主要教育类移动应用程序所属公司负责人，以及24家主要应用商店负责人参加了会议。会议全面部署了专项整治工作，参会企业表示将认真履行企业主体责任，落实专项整治工作要求，依法依规开展运营，为广大中小学生健康成长提供一个清朗的网络空间。

此次专项行动，要求本市教育类移动应用程序运营企业规范经营，严禁传播歪曲历史、低俗色情、教唆暴力、煽动社会矛盾等违法违规和不良信息，自觉遵守法律法规，履行企业主体责任，坚决抵制和清理违法违规内容，主动接受社会监督，公布举报受理方式，及时反馈处置网民投诉建议，促进行业自律。

专项整治期间，上海市网信办将会同上海市教委依法清理整顿传播低俗色情、教唆暴力等违法违规和不良信息的教育类移动应用程序，约谈一批传播违法违规和不良信息的教育类移动应用程序，关停下架一批传播违法违规信息情况严重的教育类移动应用程序，形成强大的依法治网氛围，坚决遏制违法违规和不良信息的传播。对纵容违法违规行为、造成恶劣社会影响的相关责任人，将依法依规严肃处理。欢迎社会各界、广大网民据实举报，共同营造清朗的网络空间。（上海市互联网违法和不良信息举报中心举报网站：http://www.shjbzx.cn/，举报电话021-55056666）