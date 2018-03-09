48小时内办结 | 人大代表说没想到这么快

“交通运输部、环境保护部将进一步提高认识、积极作为，在原有工作基础上，加大对船舶燃料油污染的防治力度，进一步降低船舶大气污染物排放，积极推广使用清洁能源，为打好污染防治攻坚战作贡献。”——3月8日16时，全国人大代表、中国海洋石油总公司董事长杨华当面收到了来自交通运输部、环境保护部关于其“船舶燃料油污染问题”意见建议的回复，他表示非常满意，“作为新当选的全国人大代表，对政府部门高效率、高质量响应人民代表的意见建议十分感动，要给你们雷厉风行的好作风新作风大大点赞！”

交通运输部海事局副局长李世新代表交通运输部向杨华进行当面反馈。

▶第一时间收悉，第一时间办理

3月5日下午，有感于政府工作报告中提到要“开展柴油货车超标排放专项治理”，杨华在小组讨论时提出了船用燃料油污染有关问题。“打好蓝天保卫战，是国家对满足人民美好生活需求的承诺，我们政府、企业都有责任，正好我们也是LNG重要供应商之一，希望可以为绿色发展和人民美好生活多作贡献。”杨华与大家分享了他的建议初衷，当前船舶燃料油污染严重，清洁能源使用又比较慢，“就是想呼吁一下，在船舶燃料使用中加快规范、加快替代、加快推广使用清洁能源，让清洁能源在美好生活中扮演更重要的角色。”

6日17时30分，交通运输部、环保部收到国务院转来的意见建议后，交通运输部领导迅速作出部署，部海事局连夜组织研究讨论，形成回复意见初稿。7日下午，部海事局又召集环保部大气司及部规划院、水科院专家集中研究，全面梳理相关工作内容、数据和资料，认真核实细节与相关数字，反复论证观点，在8日中午形成正式回复意见。8日16时，在两会代表广东团驻地，部海事局副局长李世新代表交通运输部向杨华进行当面反馈。

“没想到你们这么快！让我既感动又惊讶，这反映了我们政府新的工作作风！”杨华对李世新一行人说。

▶多方合力打好污染防治攻坚战

“不可否认的是，船舶排放在港口城市已成为大气污染的污染源之一。”李世新坦言，加强船舶燃油监管，减少因船舶燃油导致的大气污染物排放势在必行。

部海事局危管防污处处长董乐义向杨华简要介绍了船舶燃料油污染分析，以及交通运输部等部委在污染防治工作方面的工作，包括出台大气污染防治政策、提高船舶大气排放标准，切实解决船舶燃料油供应保障和联合监管问题，协同推进船舶使用岸电和LNG等清洁能源等措施。交通运输部2015年就研究设立了珠三角、长三角、环渤海水域船舶排放控制区，对进入水域航行、停泊、作业的船舶提出严格减排要求，“根据检测，施行排放控制的港口空气质量持续向好，部分港区硫氧化物的降幅明显。”董乐义说。

记者在给杨华代表的建议回复中了解到，下一步交通运输部与环保部将会同有关部委共同开展船舶燃料油污染防治调研，进一步做好合规船用低硫燃油的供应保障，加强船用燃油生产、流通、使用环节事中事后监管，研究建立排放要求更加严格、控制污染物种类更加全面、范围更加广泛的船舶排放控制区。同时，继续推进船舶使用岸电和LNG等清洁能源，加大船舶大气污染防治政策、技术的宣传力度，推动多方合力打好污染防治攻坚战。

（来源：中国交通报记者 毛剑）