AR新闻亮相全国两会！扫一扫你的身份证，有惊喜！

新华社客户端日前发布“增强现实”报道《AR看两会｜政府工作报告中的民生福利》， 用户点击新华社客户端首页下方的“小新机器人”，使用AR功能扫描二代身份证带有国徽和长城图案的一面，便可用更具科技感的方式浏览政府工作报告，领取民生福利。

进入新华社客户端首页，点击“小新机器人”选择AR扫描功能。AR扫描功能不会保留任何个人信息。

手机在联网环境下，扫描二代身份证带有国徽和长城图案的一面。

这是继MGC（机器生产内容）之后，新华社两会报道中的又一次人工智能应用，也是国内首次采用端内原生“增强现实”技术报道全国两会。

作为人工智能领域最具代表性的技术之一，增强现实技术（Augmented Reality，简称AR）透过影像处理技术将虚拟影像和现实影像融合，使真实的环境和虚拟世界实时地叠加到了同一画面或空间。

“相对传统的文、图、视频内容，AR具有更强的扩展空间表现能力；相对于虚拟现实，AR的硬件要求较低，并以其虚实结合、实时交互的特点，给多样化的信息传播增添了更多可能。”中国AR技术研发与应用示范基地史凌波主任表示，这一全新的阅读与交互技术可以帮助人们体验更多元的新闻样式。

据了解，新华社客户端5.0版实现了对AR呈现的原生支持，可通过扫描图形和物体，在手机上呈现“增强现实”报道形态。用户可以在具体场景中进行交互，点击获取“隐藏”在实物背后的“新闻彩蛋”。

新华社客户端将不断优化AR报道的内容和体验，进一步将前沿技术和内容创新结合起来，持续提升报道的传播力、引导力、影响力和公信力。