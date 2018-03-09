社评：半岛局势戏剧性变化，中国该怎么做

朝鲜半岛局势又出现新的爆炸性突破。几天之内访问了朝鲜、接着又去华盛顿通报的青瓦台国家安保室室长郑义溶在华盛顿宣布，朝鲜最高领导人金正恩邀请特朗普总统会面，特朗普总统随即表示他已接受邀请，并将在今年5月前与金正恩会晤。

美方表示，会面的时间地点待定。特朗普特意强调，韩方告诉他，金正恩说到的不仅仅是冻结核活动，而是无核化。美国现任总统从未与朝鲜领导人会晤过，这一突破无论如何都值得欢迎，中国应当为之高兴。

面对半岛局势不断出现的戏剧性变化，中国该如何做，国人很关心，世界也很关注。

首先，中国人应放平心态，保持定力，不应有“中国被边缘化”的想法，跳出那样看问题的角度。

我们应当牢记中国在半岛最重要的目标是什么，它们是半岛的无核化及和平稳定，这两点的重要性要高于中国与半岛南北两方双边关系的得失以及这种得失对大国博弈的影响。原因就是中国东北紧挨着朝鲜，朝鲜的核活动以及半岛的动荡都对中国东北构成潜在威胁。

中国不能和美国比，第一美国远离朝鲜半岛，因此进退都更有空间。第二，美国与韩国是盟友关系，美对韩国的操纵能力是它作为老牌超级大国的遗产。

中国对朝鲜的影响在抗美援朝之后中断了，我们在朝鲜既无驻军，志愿军谈判代表也在上世纪90年代离开了板门店。中朝早就是正常国家关系，只剩下一定的意识形态纽带。两国经济关系也主要是平等互利的合作，中国大量无偿援助朝鲜是很多人的误解。

中国今天对半岛的影响力是基于我们国家实力的增强和地缘位置，中国有决定国际制裁面貌的能力，也是影响半岛局势的关键一方。但中国不是如何解决半岛问题的领导者，我们也没有能够单独撬动某一方态度的杠杆。

然而中国的发力产生了作用，半岛局势今天的走向恰恰与中国推动的方向相一致。首先，中国提出的“双暂停”终于出现了，中国主张的“双轨并进”也开始形成态势。这两年中国一方面参与了联合国主导的对朝国际制裁，一方面阻止了对朝海上封锁等可能导致军事冲突的极端措施，为朝美激烈冲突之后局势峰回路转预留了可能性。

作为大国，中国完全不必担心朝鲜会所谓的“投靠美国”，中国周边不可能有任何一个国家是完全“投靠美国”的。中国从朝核问题一开始就积极推动美朝直接对话，在事实证明美朝直接对话是打破僵局绕不开的途径时，我们就更应该支持局势的这一进展了。如果金特会有助于通向半岛无核化及和平稳定这两大中国最期待的目标，我们有什么理由为此而不高兴呢？

目前中朝关系处在低潮，根本原因是核问题，而非一些人夸张的历史文化原因或者朝鲜领导人个性的影响。只要朝核问题能够缓解，中朝改善关系就会变得比较容易。

由于现代科技的发展和国际形势的变化，朝鲜作为中国地缘政治屏障的意义已大为下降，未来良好的中朝关系对朝鲜的意义比对中国来说更为重要。中国应当坦然支持美朝接触，对金特会乐见其成。同时我们也应积极回应局势的急遽变化，改善与朝鲜的关系，为巩固局势的向好发展提供支持。

我们应当尊重朝鲜，一方面我们要继续维护安理会决议的权威，一方面要在平壤与华盛顿就无核化条件开展谈判时，帮助维护朝鲜的合法权益。朝鲜一旦开始无核化进程，中国要做确保其不被美方欺骗、不继续受美国挤压等国际保障体系的坚决推动和维护者。

半岛局势缓和刚开了个头，前方还有大量可能的变数。中国需保持定力，坚持原则，不让眼花缭乱的事态变化扰乱我们的思路。我们不能急功近利，更不应患得患失。欢迎美朝谈判解决核问题，在朝鲜无核化的过程中做它保护自身利益强有力的支持者，中国就这样一以贯之地做下去，我们自身的利益也一定不会被挤向边缘。