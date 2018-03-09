从“两会时间”感受习近平的乡村牵挂

原创 2018-03-09 新华社记者 新华视点

习近平的两会时间

乡愁是什么？就是你离开后还会想念。

曾经在梁家河插队七年的习近平，曾经担任县委书记的习近平，领航十几亿人口大国的习近平，对乡村、对广大农民饱含深厚情感，始终牵挂在心。

在习近平的“两会时间”里，乡村，也是他提及最多的词汇之一。“乡村振兴”“逆城镇化”“脱贫攻坚”……连日来，习近平频频提到这些话题。

城镇化进程中农村也不能衰落

7日，在参加广东代表团审议时，习近平谈到他对“城镇化”和“逆城镇化”的思考。

习近平说，“城镇化、逆城镇化两个方面都要致力推动。”“城镇化进程中农村也不能衰落，要相得益彰、相辅相成。”

与此相呼应的，是十九大报告中首次出现的“乡村振兴战略”。

习近平为何如此重视农业、重视乡村？8日在山东代表团参加审议时的一句话，给出了答案——农业强不强、农村美不美、农民富不富，决定着全面小康社会的成色和社会主义现代化的质量。

过去几十年的城镇化大潮中，许多农村劳动力涌向城市。留在农村的多是“38（妇女）、61（儿童）、99（老年人）部队”，留守儿童问题日益突出，乡村空心化开始显现。

习近平把目光投向了乡村振兴中“人”的问题。他对广东的代表说：乡村振兴也需要有生力军。“要让精英人才到乡村的舞台上大施拳脚，让农民企业家在农村壮大发展。”

在山东代表团，习近平也谈到这个问题。他说，乡村振兴，“一方面要发挥好本土人才的作用”“另一方面，要夯实基层党组织基础”“将来还要引进职业农民，让大学生甚至是海归人才主动回乡务农”。

“要使得农业成为有奔头的产业”——习近平这样表达他的期盼与梦想。

习近平最牵挂的是困难群众，关心最多的是脱贫攻坚。5日在内蒙古代表团，他说，要把脱贫攻坚同实施乡村振兴战略有机结合起来，推动乡村牧区产业兴旺、生态宜居、乡风文明、治理有效、生活富裕，把广大农牧民的生活家园全面建设好。

在城镇化过程中不能泯灭良知人性

在广东代表团，曾经的“外来妹”米雪梅代表和习近平总书记有一段让人印象深刻的互动。

21年前，米雪梅背井离乡到广东打工，先后做过女保安、车间统计、跟单员、工艺技术师、现场品质主管等，一路奋斗到今天的客服部总监岗位。如今，她在中山市买了房，还把在农村的孩子接到了身边读书。

“我们现在推动城镇化建设，千方百计让进城务工人员能够在城市稳定地工作生活，孩子能进城的随着进城，解决留守问题。”习近平说，“同时，也要让留在农村的老年人在乡村振兴战略中找到归宿。”

习近平语重心长地说：“家庭人伦等值得珍惜的东西，在城镇化过程中，在农民进城的大迁徙中受到了冲击。这个冲击不可避免，但在这个过程中不能泯灭良知人性。”

“我们制定政策要设身处地为进城务工人员着想，把当前最需要照顾的、扶持的方面搞好。”“人民群众什么方面感觉不幸福、不快乐、不满意，我们就在哪方面下功夫，千方百计为群众排忧解难。”习近平讲得十分深情。

人民对美好生活的向往，就是我们的奋斗目标——人们还记得，习近平总书记上任伊始就作出这样的承诺。

8日在山东代表团，和“阳光大姐”家政服务团队的卓长立代表交流时，习近平说，家政业像“阳光大姐”这个名字一样是朝阳产业，既满足了农村进城务工人员的就业需求，也满足了城市家庭育儿养老的现实需求，要把这个互利共赢的工作做实做好，办成爱心工程。

一枝一叶总关情。在同人民代表的亲切交流中，总书记表现出深厚的人民情怀。

文：杨依军、谭晶晶

图：刘卫兵、姚大伟、谢环驰、燕雁