汪洋参加上海代表团审议时，对上海下一步发展提了哪些要求？

市委书记李强主持会议，市委副书记、市长应勇，市人大常委会主任、上海代表团团长殷一璀参加审议。
3月9日，中共中央政治局常委、国务院副总理汪洋参加十三届全国人大一次会议上海代表团的审议
汪洋在认真听取代表们的发言后说，上海在国家发展全局中占有重要位置，要全面贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，坚持新发展理念，坚持质量第一、效率优先，继续深化供给侧结构性改革，把发展经济的着力点放在实体经济上，培育高端产业集群，推动经济发展质量变革、效率变革、动力变革，在高质量发展上走在全国前列。汪洋强调，改革开放是经济社会发展的强大动力。要实现高质量发展，必须推进深层次改革和高水平开放。今年是改革开放40周年，要以逢山开路、遇水架桥的精神，推动改革开放不断有新作为、新突破，着力打造国际化、法治化、便利化的一流营商环境，进一步激发市场活力和社会创造力。今年要切实承办好首届中国国际进口博览会。
李强在主持会议时说，汪洋同志对上海下一步发展提出了明确要求，我们要认真抓好贯彻落实，把上海各方面工作做得更好。要以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，按照总书记对上海提出的当好全国改革开放排头兵、创新发展先行者的要求和“四个新作为”的重要指示，拿出改革开放再出发的勇气和魄力，全力打响“上海服务”“上海制造”“上海购物”“上海文化”四大品牌，勇担新使命、实现新作为。
上海代表团副团长廖国勋参加审议。
摄影：新民晚报—陈正宝
编辑：林欣