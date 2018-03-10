《厉害了，我的国》刷新内地纪录片票房纪录，晨报记者专访导演卫铁-“一个‘厉害了’的国， 归功于无数‘厉害了’的普通人”

晨报特级首席记者 孙立梅

从大型新闻纪录片 《厉害了，我的国》放映厅出来，观众最常提到的字眼，是“震撼”和“自豪”。该片首次以纪录片形式，将中国过去5年在创新、协调、绿色、开放、共享的新发展理念下取得的成就呈现在大银幕上，堪称一部让中国人民了解祖国、让世界人民了解中国的国情大片。

对这部佳作，观众给出了积极反馈：继《红海行动》之后，《厉害了，我的国》掀起又一轮洋溢着爱国热情的观影热潮，并取得首日票房超4000万元、上映8天（3月2-9日）累计票房1.98亿元的佳绩；该片也超过2017年的《二十二》（1.7亿元），成为内地影史纪录片的票房冠军，且这一票房纪录还在继续升高之中。

昨日，《厉害了，我的国》导演卫铁在接受晨报记者专访时表示，影片最想关注和表达的，是辉煌成就背后的普通劳动者，因为一个“厉害了”的国，绝对不是凭空出现的，要归功于无数“厉害了”的普通劳动者，这是他们艰苦奋斗的结果。

“1100小时的素材，团队每个人至少都看过一遍”

新闻晨报：去年9月，6集电视纪录片《辉煌中国》在央视播出之后，引起了广泛热议。这个题材最初就定好是电视、电影双管齐下的，想了解一下具体的拍摄情况，是影视双方各自提供脚本，然后到全国各地拍摄吗？

卫铁：我们首先要做一个具体的规划，比如涉及到的各行各业，要有最具代表性的，具有辉煌成就的，尤其是这5年来取的成就，我们都要做一个了解。所以无论从开始的案头工作还是后面的拍摄工作，工作量都是特别大的。

这次是央视和中影联手，各自拿出最优秀的团队，各自配置资源，是既分工又联合的关系。包括做电影的时候，电视片那边的制片人、总导演都参与了讨论和协调工作，所以才能保证影片有这么高的质量。

新闻晨报：电视片《辉煌中国》共分为“圆梦工程”“创新活力”“共享小康”“绿色家园”等6集，每集50分钟，总共300分钟，要把这么多的内容浓缩到一部90分钟的电影当中，如何进行素材的筛选或者精简？

卫铁：应该这么说，从合作之初双方就明确了各自的方向，电影不是对电视片的精简，而是再创造、再创新，我们从精神理念到创作手法，再到技术手段，三位一体地全部做了再创造、再创新。

比如说，去年秋天十九大召开，我们就把十九大的精神融会贯通在全片，在核心理论上、主题立意上都做了创新，总书记的很多重大论断都在片中得到了体现。

在艺术创作上，我们把很多幕后人物放到前面来，展现人物本身的魅力，突出人物的言语和行动的力量。比如港珠澳大桥的总工程师林鸣，他说：我刚接手港珠澳大桥项目的时候是48岁，现在满60岁了，12年过去了。他说这句话毫无煽情的成分，但是观众能通过这句话，感受到他对大桥的感情，很平淡，但平淡中是有感情的。

在技术层面上，我们把标清画面、受损画面提升到了更适合在大银幕上呈现的高清画面，把声音做了有层次的设计，都是为了在电影院里给观众一种全新的感受。

新闻晨报：据悉整个拍摄过程动用了8个摄制组，花了3个多月的时间，请问电影后期的工作强度如何？

卫铁：这么说，1100个小时的素材，我们团队每个人至少都看过一遍，这还不包括后面大量的新闻画面、行业画面、为了电影补拍的画面，以及从“厉害了，我的国”主题征集活动中征集而来的大量画面。我们征集到很多普通劳动者的画面，比如一个阿姨骑着电动车，后面驮着一筐菜，我觉得这些劳动者的面孔是最美的。

“我最想要表达的是对普通人的关注”

新闻晨报：记得去年国庆节期间，很多城市策划打出“辉煌中国”“厉害了，我的国”的灯光秀。是否从那时就确定了现在电影版的片名？一部主旋律国情大片，使用这样一个流行的、网络化的片名，是出于怎样的考量？

卫铁：是的，那时候就已经确定了电影片名。用这个片名，是因为我们认为，这么多辉煌的成就，实际上是全民一起创造的，是你的邻居、你的亲友，是街上那些跟你擦肩而过的人一起创造的。只不过我们都有自己专业的边界，都有个人生活的轨道，你可能没看到这些人而已，这是你的国，是我的国，是我们大家的国。如果你愿意抬起头来，你会发现，这么多各行各业的中国人前仆后继地付出了自己的辛苦劳动，然后有了今天的成就，这些成就转化成通俗的语言，那就是“厉害了”。用这样一个片名，在表达上、在传播上，都更直观，更有效。

如果再往深里想一下，我们还可以说，一个“厉害了”的国绝对不是凭空出现的，而是千千万万劳动者艰苦奋斗的结果，要归功于无数“厉害了”的普通劳动者。

新闻晨报：您拍过纪录片《长江上的人》，也拍过故事片，是否有了这两方面的经验，会让导演更加善于讲故事，更能抓住人物？

卫铁：纪录片的训练，对一个导演来说特别有帮助。一个合格的导演应该既会拍纪录片，又会拍故事片，当然不是每个导演都有这样的趣味。对我个人来说，无论是纪录片还是故事片，我最想要表达的都是对普通人的关注。

我觉得普通人身上有种魅力。比如《长江上的人》里，无论是卖菜的农民还是在江边成长的少年，他们都是有美感、有魅力的。在拍《厉害了，我的国》的时候，大家也有一个创作上的共识，就是关注这些伟大成绩后面的普通人，因为正是这些普通人的各自努力，才最终做出了这些伟大成绩，这是我在创作上一直坚持的理念。你是一个市民，你把你家的花园扫得很干净，你就是值得尊重的。你是一个医疗工作者，你能缓解一个患者的病痛，你就体现出了你的个人价值。如果你能严谨地对待自己的工作，你就是在新时代对国家的繁荣昌盛做出贡献的奋斗者。

新闻晨报：《厉害了，我的国》给我印象比较深的还有洛措，一位25岁的西藏乡村干部，她在镜头前掉了眼泪，说，“我就觉得自己（还没结婚）都当妈妈了，因为他们自己不操心的事情，我常常需要替他们操心。”这是这部片子非常感人的地方。

卫铁：因为人物自身的情感流露是最饱满、最有价值的，我们要让人物自己说话，说他的经历、他的情感，和观众建立直接的交流。洛措在当地做了大量工作，对一百六十多户贫困户都了如指掌，她还曾经因为天天看统计数据，有段时间眼睛都看不清了。正因为付出了大量的劳动，她才有感而发，也只有这种非常普通的、朴素的感情，是观众能够接受、能够被打动的。

“尤其希望能对年轻观众有所启示”

新闻晨报：您现在收到比较多的关于这部影片的反馈是什么？

卫铁：很多朋友跟我说，他们会带着孩子、带着父母进电影院，这是特别让我高兴的。因为这些成绩是我们所有国民一起努力取得的，应该让所有人都知道，都来分享。

就我个人来说，我尤其希望这部影片能对年轻观众有所启示，有所鼓舞。希望他们能从网络的小屏幕上抬起头来，眼光超越专业的、个人的界限，看看祖国的大好河山，看看各行各业正在发生的巨大变化，从这些平凡而伟大的人物身上汲取精神力量，认识到很多普通人正在为你舒适便捷的生活提供支撑，然后再回过头来审视自己的生活。也许这样，他们愿意承担的社会责任会更多一些，对现实的抱怨、沮丧也会更少一些。我一个朋友的孩子在看完影片之后说了一句，“我知道我现在为什么要好好学习了”，这让我挺欣慰的。

一部好的纪录片所产生的社会效应，可能今天还看不出来，而是在未来的五年、十年爆发，对此我非常期待。

新闻晨报：《厉害了，我的国》已经创下内地纪录片票房的最高纪录，也让大家记住了卫铁的名字。这次拍摄对您个人的职业生涯会有怎样的意义？

卫铁：说到票房，我觉得这要归功于全国人民的捧场。我个人很尊重、也挺喜欢《二十二》这部作品的，这是一部关系到民族情感的好片子。

至于《厉害了，我的国》对我个人的意义，或者说给我个人带来的市场效益，我不是特别在乎这个。从工作角度，我已经开始投入下一部片子的创作了，这是一部剧情片，之前已经准备了两三年了。从时代角度，我已经看到这么多人在努力前进，也看到时代对文艺工作者提出了更严格的要求，比如我们要弄明白为何创作、想要传递什么样的时代精神、讲什么样的以及怎样讲好中国故事，我当然也要往前走，希望拍出更有趣、更好看的电影来。