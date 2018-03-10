预售近10万册，《刺杀骑士团长》上架-新作中，藏着怎样一个村上春树

晨报记者 徐 颖

经过一个月的等待，村上迷们终于迎来了 《刺杀骑士团长》 纸质书、电子书的同步上架，上海译文出版社宣布，今天开启奇妙的阅读体验。昨天下午，上海译文出版社携手思南读书会启动《刺杀骑士团长》全国48小时狂欢系列活动，该书译者林少华与读者互动，之后北京、南京、广州、杭州、成都等地也将举办一系列新书解读活动。

纸电同步上架 打造主题场景

《刺杀骑士团长》是村上春树继上一部长篇《1Q84》后时隔七年的长篇巨著，小说反思了日本侵华历史并承认南京大屠杀事件，引起中国读者关注。

此次《刺杀骑士团长》简体中文版的出版上架是村上春树长篇小说首次纸电同步上架。纸质书将在全国各大实体书店、线上售书平台销售，同时其电子书将在亚马逊kindle、当当云阅读、掌阅、豆瓣阅读、网易云阅读、网易蜗牛读书、微信读书、QQ阅读、爱奇艺文学等平台销售。据介绍，在这本爆款新书的拉动下，2月份上海译文出版社电子书在亚马逊和豆瓣阅读的销售均创新高。掌阅包下上海两大机场近300块广告屏推广该书。

记者了解到，上海译文出版社联合几大实体书店共同开发的新书文创周边产品在预售期大受读者欢迎，令村上迷们尚未收到新书便已沉浸在书中描绘的情节氛围内。

以豆瓣为例，3000份新书+主题咖啡套装在预售期内就被秒杀一空。西西弗书店预售第一天就吸引了大量书迷一早等候，3000份预售礼不等预售期结束就赠送完毕。钟书阁、光的书店、方所等实体书店还专为新书开发了主题购书卡、书袋、现磨主题咖啡等，同样也大受欢迎。据悉，预售期销售已逼近10万册。

新书上架期间，上海译文出版社将联合特色实体书店为新书打造主题场景，村上迷将沉浸在其笔下的奇幻隐喻世界。

生发反省之心 结尾有所“闭合”

围绕村上新书上架，上海译文出版社昨日携手思南读书会启动了《刺杀骑士团长》 全国48小时狂欢系列活动，译者林少华携手嘉宾王宏图、张定浩，出席了新作首发分享会，与读者畅聊。

日本主流评论认为这部大长篇熔铸了村上文学迄今为止的所有要素，对此，林少华也深有同感。他说，例如在虚实之间穿梭，这一小说结构自《世界尽头与冷酷仙境》以来屡见不鲜，被妻子抛弃的孤独的主人公“我”大体一以贯之，具有特异功能的13岁美少女令人想起《舞！舞！舞！》中的雪，走下画幅的骑士团长同《海边的卡夫卡》中的麦当劳山德士上校两相仿佛，“井”和井下穿行的情节设计在《奇鸟行状录》已然出现，书中的南京大屠杀也并非第一次提及……

也因此有人问，村上这部长篇是不是《奇鸟行状录》和《1Q84》的重复？林少华表示，那哪是重复？村上曾说过，写小说就是用虚假的砖块构筑真实的墙壁，在林少华看来，即使旧的砖块也可以构筑新的墙壁。

那么村上新作到底新在哪里？林少华认为新在三个方面，首先是关于历史，尤其是关于南京大屠杀的记述。这部分描述，译成中文也有几百个字，而且明确质问40万人和10万人的区别到底在哪里？这表明村上的历史认识已经从史实认知层面进入政治层面、现实层面，表现出了一个人文知识分子的担当意识和战斗姿态。“由内省生发的对于那段黑暗历史的反省之心、对暴力和‘恶’的反复拷问，可以说是《刺杀骑士团长》的灵魂所在。”

其次是关于理念，这是整部小说的核心关键词，林少华大胆推测整部小说是不是来自于柏拉图“三张床”的命题，这在很大程度上有别于村上春树其他作品的创意。

第三是结尾处理模式，村上的小说几乎全是开放式结尾，这回他觉得有必要来一个闭合，主人公“我”最后同孩子一起生活，但孩子生物学上的父亲是谁，对于“我”都无所谓。林少华发现，村上在小说中发现了比尊严更重要的东西，那就是爱与悲悯，这是村上文学主题的跨越与升华。