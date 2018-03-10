晨报记者 韩益忠

昨日开盘，沪指小幅高开，盘中无线充电、充电桩、水利等板块涨幅居前；午后沪市一路上行，虽然涨幅不大，但最终还是重新站上了3300点整数关口，收报3307.17点；创业板指则飙升3.53%，收报1856.46点，创逾三个月新高。

工业互联网概念走强

3月8日，信息化和软件服务业司在北京召开《工业互联网平台建设及推广工程实施指南》 研讨会，本次会议重点围绕工业互联网平台建设、工业企业上云、工业APP培育、工业数据采集等领域进行讨论，与会企业、地方政府结合各自实践提出了平台建设及推广中面临的问题，提出了完善指南的意见建议。

下一步，信软司将贯彻落实党中央、国务院和工信部关于“发展工业互联网平台”的战略部署，加快完善《工业互联网平台建设及推广工程实施指南》，积极推进“十大重点设备上云”等重点工作。

昨日盘口，工业互联网概念股再次走强。

百货行业重塑辉煌

百货行业重新迎来发展机遇，银联数据显示，餐饮、娱乐、观影等组合业态，成为春节期间居民休闲娱乐的主要场所。部分地区百货企业春节期间销售增速在10%以上，远高于超市企业的增长率。方正证券指出，百货行业销售的主要商品服装、化妆品、黄金珠宝等品类景气度远高于超市品类中的食品粮油。

机构认为，在资本推动下，百货行业逐渐摆脱“二房东”模式，回归零售本质，着力提升消费体验。在此背景下，王府井百货积极布局购物中心和奥莱业态； 银泰商业联手阿里构建全渠道、新业态、数字化积极实践新零售； 中央商场以轻资产化模式加快新零售转型。

年线附近会有拉锯战

借着市场风向偏向中小创，昨日游资再度蠢蠢欲动，各路热点题材、龙头股在打板资金接力下上演连板好戏，盘面出现较强赚钱效应。

近期维稳预期占主导地位，虽说按年报行情操作比较稳妥，但由于年报业绩佳的股票，前期往往已经有所表现，那些所谓的白马股、蓝筹股近期反而陷入持续的低迷状态，追逐这些股票很容易短线被套，目前增量资金入场积极性更多的是参与话题性操作，所以围绕“两会”题材股有发挥空间也可理解。

技术上，多空会在年线附近形成拉锯战。在年线附近打造平台有利于夯实后市上涨基础，个股在这期间依然会精彩纷呈。