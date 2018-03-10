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风 雨

一直以来，A股市场退市制度不完善，指标相对单一、退市率整体较低饱受诟病。今年两会前，为进一步完善上市公司退市制度，强化证券交易所一线监管职能，证监会拟对《关于改革完善并严格实施上市公司退市制度的若干意见》(以下简称《退市意见》)进行修改，并向社会公开征求意见。

据介绍，此次修改内容主要包括强化沪深证券交易所对重大违法公司实施强制退市的决策主体责任，明确规定“上市公司构成欺诈发行、重大信息披露违法或者其他重大违法行为的，证券交易所应当严格依法作出暂停、终止公司股票上市交易的决定。证券交易所应当制定上市公司因重大违法行为暂停上市、终止上市实施规则。

“优胜劣汰、有进有出，股市才能有活力，事实上，我们过去不是没有退市规定，只是执行起来瞻前顾后，不愿或者不肯下狠手，才导致一大批‘问题股’、‘僵尸’股存在，而我们对照看看美国股市又是一个什么情况？美股平均每年IPO大约有150家企业，而每年因兼并、破产、退市等的公司大概有400家，结果就是平均每年上市公司数量降低200-300家。美国的上市公司数量于1996年达到峰值的8025家，随后便进入下滑期，到2012年上市公司数只有4102家，而到了2015年7月，美股的数量下降到了3800家，所以游戏规则很重要，这也是为什么国外效益好的公司能脱颖而出，美股能长期走牛的原因之一吧。”高智说。如果有一个机制能把垃圾公司扫地出门，那发行再多的新股也不会成为中国股民的心病。

“A股自2001年退市制度建立起，两市总计退市公司仅有90余家，年均退市率约0.35%。A 股退市难，难在哪？我想一是利益关系错综复杂，牵一发而动全身；二是不成熟的市场及其投资者对退市概念股总是充满炒作预期，这也间接造成了退市难。”郁教授道。他认为建立一个强有力的退市制度，一方面可以给上市公司带来警示作用，驱使上市公司更关注经营，在一定程度上抑制绩差股、“壳资源”的炒作，实现公司价值的合理回归；另一方面，也能抑制投资者的投机心理，向投资者传递重质重实的理性投资理念。

下周一行情预测：收涨

仓位：70%