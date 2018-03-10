忽悠式重组等将重点稽查

昨日，在证监会例行新闻发布会上，新闻发言人常德鹏表示，近日证监会稽查部门就2018年稽查执法重点领域、重点方向和具体安排作出专门研究和部署，明确提出按照依法全面从严的要求，坚持精准立案、精准查处、精准打击的原则，持续保持稽查执法高压态势。

重点查办方向是：第一，严重损害上市公司利益，损害中小股东权益的案件。包括：虚假披露，粉饰业绩，忽悠式重组，大股东、实控人、董监高人员通过违规担保、资金占用、关联交易等方式恶意掏空上市公司的案件，以及严重违背现金分红制度规则，长期不分红且涉嫌违法违规的“铁公鸡”案件。第二，危害市场平稳运行的违法违规行为。包括：通过违规聚集市场资金，滥用杠杆交易，放大市场风险的案件；借助新型工具、滥用金融科技或跨市场实施违法交易的行为。第三，严重破坏公平交易原则，影响市场功能有效发挥的案件。包括：利用重组题材炒作，利用多层、多级传递的内幕信息抢先买入的案件，操纵股票价格案件等。第四，严重扰乱信息传播秩序，恶意制造市场恐慌的案件。包括：通过互联网、自媒体肆意发表市场政策的不实不当言论，引发不明真相的投资者跟风操作的案件，以及充当股市黑嘴并牟利的案件等。

富士康快速过会程序严格

对于倍受市场关注的富士康快速过会之事，昨日，全国政协委员、中国证监会副主席姜洋对媒体表示，就企业层面来说，富士康经过了完整的审核程序。

姜洋表示，富士康周四已经公告过会了，这个也是证监会发审委严格按照法定程序，按照真实性、准确性和完整性等要求进行严格审核的，同时也要对它进行详细的信息披露要求和风险提示要求，这是证监会对任何上市公司上市审核的要求。

拟允许外资控股合资证券公司

证监会新闻发言人常德鹏9日说，为进一步扩大证券业对外开放，促进高质量资本市场建设，证监会修订外资参股证券公司设立规则，拟以外商投资证券公司管理办法（征求意见稿）重新发布，允许外资控股合资证券公司。

常德鹏在新闻发布会上说，办法修订内容还涉及以下几个方面：一是逐步放开合资证券公司业务范围。允许新设合资证券公司根据自身情况，依法有序申请证券业务，初始业务范围需与控股股东、第一大股东的证券业务经验相匹配。

二是统一外资持有上市和非上市两类证券公司股权的比例。将全部境外投资者持有上市内资证券公司股份的比例调整为“不超过我国证券业对外开放所作的承诺”。

三是放宽单个境外投资者持有上市证券公司股份的比例限制。要求“通过证券交易所的证券交易或者协议收购方式，单个境外投资者持有，或者通过协议、其他安排与他人共同持有上市证券公司已发行的股份比例不得超过30%”。

四是完善境外股东条件。境外股东须为金融机构，且具有良好的国际声誉和经营业绩，近3年业务规模、收入、利润居于国际前列，近3年长期信用均保持在高水平。

此外，办法还明确境内股东的实际控制人身份变更导致内资证券公司性质变更相关政策。

(晨报记者韩益忠综合新华社报道)