美国关税法令落地，中方谴责损人不利己-钢铁行业影响小 股市板块很受伤

晨报记者 林劲榆

美国关税法令落地，沪深两市钢铁板块午后集体下挫。昨天，沪深两市小幅上涨收盘，在所有300多个行业板块中，钢铁板块跌幅排名第一，36个钢铁股中超过20家下跌。

间接影响中国钢铁行业

昨天，特朗普签关税法令，拟对进口钢铁课税25%，对进口铝产品课税10%，该法令将在15天后施行。除了加拿大、墨西哥两国，其余国家在名单中，但存商量余地。

消息一公布，我国商务部、钢协等第一时间发声，明确指责特朗普损人不利己的做法。中钢协负责人公开向媒体回应称：“这是美国以保护国内钢铁产业为由推行贸易保护主义，破坏WTO规则，扰乱国际贸易秩序。这种行为对全球钢铁产业是伤害，也严重损害钢铁产品消费者尤其是美国消费者的利益。中国钢铁工业协会坚决反对。”

根据美国钢铁协会1月发布的公告，2017年美国的钢铁总进口量达3812.1万吨，进口来源国依次是：韩国375.3万吨，土耳其219.1万吨，日本150.4万吨，德国140.5万吨，中国118万吨。2017年钢铁及制品在我国出口中占比4.5%，在对美出口中占比2.6%，铝及其制品在对美出口中占比1.0%，在对美出口中占比0.9%。

业内分析人士指出，目前我国出口中，钢铁占比略高，铝占比较低，而黑色金属冶炼及加工行业的主营收入中，仅有3.3%来自出口，即行业中出口比重较低，这样来看，单一政策的影响有限。

不过也有分析人士表示，美国加征钢铁关税，会通过其他国家钢铁贸易，间接影响中国出口。以韩国为例：2017年中国出口至韩国的钢材量为1140万吨，而韩国出口至美国的钢材量约为375万吨，在此贸易过程中，虽然中国并未直接出口粗钢至美国，但韩国出口至美国的粗钢中，有一定比例实际是来自中国的。

对中国股市影响很明显

受钢铝关税消息刺激，7日收盘，美国股市三大指数集体微涨。但钢铁股应声下跌。A股方面，截至收盘，钢铁板块下跌1.96%，在所有314个板块中领跌，其中华菱钢铁大跌9.42%，重庆钢铁下跌3.49%，宝钢股份下跌2.99%，柳钢股份下跌2.33%、八一钢铁1.15%、太钢不锈下跌2.37%。

相比于钢铁股，昨天，铝业股表现相当平稳，其中中国铝业下跌0.19%、常铝股份上涨0.15%、中孚实业上涨0.23%，

近期来，钢铁股始终保持低迷状态，近五个交易日内钢铁板块下跌3.34%，近十个交易日内下跌7.24%，均处于跌幅榜首位，而二十个交易日跌幅达到9.29%。华菱钢铁、宝钢股份等近期均是连续下跌。

国信证券有关分析人士表示，受益于去产能政策，国内钢铁市场供需紧平衡，钢企出口依赖较低，出口政策变动对我国钢材市场出口量的直接影响有限。2017 年，受国内供给侧结构性改革影响，国内钢材产量得到有效控制，钢材市场供需格局大为改善。钢材出口量明显下降，一方面是因国际各项反倾销和反补贴调查在一定程度上抑制了我国钢材的出口，另一方面是因国内钢材价格的大幅提升缩小了国内外钢材价差，钢材出口溢价空间缩小，钢厂主动降低出口比例。

不过，美国关税政策仍然重挫了钢铁股，投资者的负面情绪已经相当明显。分析人士表示，最近钢铁板块比较受伤，尽管情绪并不会影响到公司的经营状况，但会影响到投资者的交易。所以，大家要注意波动风险。短期最好不要碰钢铝板块。

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美开征钢铝产品高关税解析

■美国钢铝关税凭啥征、怎么征?

特朗普当天表示，由于进口钢铁和铝产品危害美国“国家安全”，对进口钢铁产品征收25%关税，对进口铝产品征收10%关税。关税将于23日正式生效。

美国征收这两项关税的依据是其商务部进行的“232调查”。根据美国 《1962年贸易扩展法》 第232条款，美国商务部有权对进口产品是否损害美国国家安全启动调查。

美国商务部于2017年4月分别对进口钢铁和铝产品启动“232调查”，并于今年1月向特朗普提交了调查报告，建议通过关税或配额方式来保护美国相关产业。

特朗普最终决定，通过关税方式来限制进口，并且他决定的关税税率高于商务部的建议。由于美、加、墨三国目前正在重谈《北美自由贸易协定》，加拿大和墨西哥都将暂时获得豁免，但不排除万一谈判失败取消豁免的可能。同时，其他经济体也可申请豁免关税，但决定权在美方。

■新关税对全球经济有何影响?

分析人士普遍认为，美国最新贸易保护举措可能引发全球贸易战，损害全球经济和多边贸易体制。

次贷危机以来，全球经济复苏已有9个年头，2017年更实现难得的“同步复苏”。贸易战一旦爆发，全球经济的良性复苏将遭受严重挫折。

华盛顿智库布鲁金斯学会的研究显示，如果全球爆发小型贸易战，即关税增加10%，则大多数经济体国内生产总值(GDP)将减少1%至4.5%，其中美国GDP将损失1.3%;如果全球爆发严重贸易战，即关税增加40%，则全球经济将重现上世纪30年代的大萧条。

除全球经济外，贸易战的另一大受害者将是全球多边贸易体系。鲍恩认为，新关税必将冲击世贸组织。如果其他国家就此向世贸组织提诉且获胜，美国政府可能无视判决，这将削弱世贸组织权威;如果世贸组织裁定美国获胜，则其他国家将纷纷效仿美国做法，全球贸易战将升级; 如果其他国家不向世贸组织提诉，则可能意味着国际社会对多边贸易体制丧失信心。因此，无论何种结果都不利于多边贸易体制。

美国世强律师事务所律师曹晖对新华社记者说:“美国以 ‘232条款’ 对全球钢铝产品征税是世贸组织创立以来影响最重大的贸易保护行动。美国单方面以国内法为依据的贸易保护举措从根基上动摇了世贸组织多边框架下的贸易体制。”

(据新华社报道)