股票新规下周实施 质押风险整体可控

晨报记者 曹西京

新修订的 《股票质押式回购交易及登记结算业务办法(2018年修订)》下周一正式实施。数据显示，2016年全年券商股票质押业务总规模为27243亿元，2017年已降至21114亿元，而A股质押股数也由2016年的3380.97亿股跌为2017年的2996.35亿股，是近几年来首次负增长。随着新规执行，上市公司质押规模有望继续下降。业内人士表示，从融资额度及质押比例来看，目前大部分券商存量股票质押业务符合新规，质押比例在60%以上的上市公司也仅49家。总的来看，经过前期的规范和过渡，新规影响不大。

3462家公司有质押

“股票质押回购”是指符合条件的资金融入方以所持有的股票或其他证券质押，向符合条件的资金融出方融入资金，并约定在未来返还资金、解除质押。2018年1月12日，《股票质押式回购交易及登记结算业务办法(2018年修订)》发布，自2018年3月12日起正式实施。也就是说，两个月过渡，下周一新规将正式落地。此次新规修改主要涉及融入方准入、标的证券、初始交易金额、股票质押率上限、资金用途等方面。为减轻对存量业务的影响，本次修订采用“新老划断”原则，仅适用于新增合约，已存续的合约可以按照原有规定执行，不需要提前购回，且可以进行延期。

“年初公司就开始按照新规执行了，现在看来，股票质押业务风险总体可控。”银河证券一名投顾认为，前段时间市场大跌时不少质押个股触及平仓线，但当前A股市场有所回暖，风险系数有所降低，此外上市公司和券商都在利用各种方法降低股票质押风险。

新规明确融入方不得为金融机构或者从事贷款、私募基金、个人借贷等业务的其他机构，或者前述机构发行的产品，符合一定政策支持的产业投资基金除外。同时规定融入资金应当用于实体经济生产经营并专户管理，融入方首笔初始交易金额不得低于500万元，后续每笔不得低于50万元，不再认可基金、债券作为初始质押标的。其次，进一步强化风险管理，明确股票质押率上限不得超过60%，单一证券公司、单一资管产品作为融出方接受单只A股股票质押比例分别不得超过30%、15%，单只A股股票市场整体质押比例不超过50%。

而以往券商给出的股票质押率上限一般不超过50%。中国结算的最新数据显示，目前A股3462家上市公司存在股权质押，其中质押比例超过60%的49家，质押比例在70%以上的仅藏格控股、银亿股份、供销大集、印纪传媒等10家。因此，对市场冲击不大。

对券商业绩影响有限

股票质押回购新规落地后，监管层又下发了《关于督促证券公司做好股票质押式回购交易风险防范有关工作》的文件，对新规进一步细化，对参与股票质押交易的资管计划多计提1.5%的特定风险资本准备，提高资管计划参与股票质押回购业务成本，促进股票质押回购业务由表外回归表内。

“这监管措施直接影响证券公司的相关风控指标，对开展具体业务立竿见影，对于中小券商压力显著，市场集中度将进一步提升。”分析人士称，总体上行业分化将继续，股权质押新规对资产负债表规模较大，净资本实力雄厚的龙头券商利好。

新规对券商业绩的影响也较为有限。据悉，当前场内、场外质押还是可以正常开展，但因为新规的关系，场内开始收紧，且利率有所上升。一般对于质押比例超过50%的个股，可以继续展期，但不能超过3年。目前大部分券商存量股票质押业务符合新规要求。按照2017年上半年公开数据，股票质押业务利润约占券商净利润5%左右，所以新规对券商业绩影响也有限。