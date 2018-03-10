一个善于“做交易”，一个能够“说了算”-特朗普愿5月底前见金正恩

胡若愚 朱东阳 刘晨（新华社专特稿）

韩国总统文在寅的特使郑义溶8日晚在美国白宫宣布，美国总统唐纳德·特朗普与朝鲜最高领导人金正恩同意5月底以前会面。白宫和特朗普本人稍后予以证实。

在不少国际媒体看来，这一消息带有“戏剧性”，“令人震惊”。一名美国政府高级官员说，特朗普善于“做交易”，而金正恩能够“说了算”。

白宫重申，对朝“极限施压”仍将继续。

特朗普:会面正在计划中

青瓦台国家安保室室长郑义溶6日结束对朝鲜的访问，8日率代表团前往美国，先见特朗普的“军师”、国家安全事务助理赫伯特·麦克马斯特，随后面见特朗普。

当晚，三名韩方官员出现在白宫西翼楼外，由郑义溶宣读一份声明，向媒体记者介绍与特朗普会面情况。

郑义溶向特朗普转告，金正恩说“他致力于无核化”，承诺朝方“避免进一步核试验或导弹试验”，“理解”韩美例行联合军事演习会继续。

郑义溶说，金正恩“表示渴望尽快与特朗普总统见面”； 特朗普回复“为了实现永久的无核化，他愿意在5月底以前见金正恩”。

白宫发言人莎拉·桑德斯晚些时候在一份声明中说，特朗普“非常欣赏”韩国特使团捎来的“好话”，“会接受与金正恩会面的邀请，时间和地点待定”。

“会面正在计划中！”特朗普在社交网站上写道，金正恩与韩方代表谈了无核化，“不只是冻结（核武器计划）”，而且同一时期内朝方不会试射导弹。这是“了不起的进展”，但“制裁将继续，直到达成协议”。

“几小时内便同意”会面

按照美国有线电视新闻网的说法，特朗普“几小时内便同意”与金正恩会面。

韩国青瓦台官员先前说，郑义溶一行预计8日先会晤麦克马斯特等官员，9日才能见到特朗普。有线电视新闻网报道，8日下午将近2时30分，韩方特使抵达白宫，见到麦克马斯特后，紧接着就去椭圆形办公室见特朗普。

一名不愿公开姓名的白宫高级官员当晚在电话吹风会上说，听取郑义溶介绍访朝情况的美方高官包括国防部长、副国务卿、白宫办公厅主任、国家情报总监、中央情报局副局长。郑义溶向特朗普转达了金正恩的口信。

当天下午5时刚过几分钟，特朗普突然在白宫新闻发布厅探了下头，告诉媒体记者，韩方当晚7时会有“重大宣布”，事关朝鲜。一名美国广播公司记者问是否有关美朝对话，特朗普说：“还有更多。希望你相信我。”

值得一提的是，按照韩国官员的说法，金正恩5日与郑义溶率领的特使团会谈时十分爽快，没有“拉锯战”就达成了一致。郑义溶6日说，特使团原本以为朝方可能会就韩美恢复联合军演发难，因而预备尽力说服对方，但这些准备实际没有必要。

“令人震惊的外交突破”

如果特朗普与金正恩得以见面，这将是美国在任总统与朝鲜最高领导人首次会晤。美国有线电视新闻网说，尽管结果不确定，这是“令人震惊的外交突破”。

白宫没有解释，为何前两天还强调朝鲜必须“就无核化采取具体举措”，现在却改变主意。不过，白宫高官在电话吹风会上说，特朗普同意接受邀请“合情合理”，是希望朝鲜以实际行动兑现经由韩方转达的承诺。

记者问，会面为什么不从相对较低级别官员开始。这名高官说，特朗普不想重复过去的“长途跋涉”。“特朗普总统之所以当选，部分原因是他愿意采取与以往路径、与前任总统们非常、非常不同的方法。对朝政策是再好不过的例子。”

他补充说，特朗普“以做交易著称”，而金正恩是朝鲜能够真正作决定的人。

青瓦台发言人金宜谦9日说，郑义溶向特朗普转告金正恩的原话，说如果能与特朗普面对面交谈，有望取得“重大成果”。郑义溶还告诉特朗普，金正恩说话坦率，富有诚意，希望美国认可韩方对金正恩的判断，“不要错过机会”。

对朝“极限施压”仍继续

韩联社说，作为韩国总统特使，郑义溶先后见到金正恩和特朗普，朝美首脑同意会晤，朝鲜半岛局势有望迎来“分水岭”。

郑义溶说，韩美双方“对继续诉诸外交进程以检验（朝鲜半岛核问题）和平解决方案的可能性表示乐观”。

不过，白宫高官在吹风会上说，美朝现在还没到谈判的阶段，只是朝方向美方发出邀请，希望首脑会面，而美方接受邀请而已。

这名官员强调，对朝制裁和“极限施压”必须继续。“如果我们看看先前的谈判历史，那些谈判常常导致放弃施压以及为朝鲜重返谈判作出让步”，而“特朗普总统从开始就明确表示，他不准备为了对话而奖励朝鲜”。

美国前总统曾见过朝鲜最高领导人。1994年，吉米·卡特访问朝鲜，见到朝鲜国家主席金日成，促成第一次朝核危机化解。另一名民主党籍前总统比尔·克林顿2009年赴朝领回两名因非法入境而遭扣留的美国记者，见到时任朝鲜最高领导人金正日。