闫洁 郑昊宁（新华社专特稿）

美方缘何“接招”朝方会面提议？政治分析师认定，美朝如果实现对话是好事，在半岛局势显现缓和之际，正是检验各方解决半岛问题真心之时。

美朝领导人有望会面的背后，凸显朝鲜半岛以及美朝国内相关局势正走向“十字路口”，是双方顺势而为、各取所需的结果。

中国人民大学国际关系学院副教授刁大明说，从朝方角度说，它现在希望缓和国际压力，争取制裁放松，“这种缓和体现为北南关系缓和，以至朝美关系缓和”；从美方角度说，特朗普政府对朝“极限施压”濒临十字路口。这种情形下，“如果有缓和局面的可能，如果会面有促成对话甚至谈判的可能，特朗普乐见其成”。

在中国社科院亚太与全球战略研究院副研究员王俊生看来，就朝核问题，特朗普政府上台以来显现有别于历届美国政府的变化，传递出解决这一问题较为强烈的政治意愿，而借助外交手段、经由对话解决，无疑“成本最低”。

中国外交部长王毅8日说，历史经验告诉我们，每当半岛局势出现缓和时，各种干扰就会如影随形，接踵而来。现在又到了检验各方是不是真心希望解决半岛核问题的关键时刻。

王俊生推断，美国对朝“极限施压”不会、也不可能因双方领导人见面而改变，主要原因包括美方认定施压产生效果，美国国内对朝舆论氛围显现强硬取向。

在刁大明看来，朝韩会谈结果也好，特朗普同意与金正恩会面也好，所有消息都由韩方首先发布，美朝有些“半推半就”。

依照刁大明的说法，无论朝韩对话还是美朝对话，各方妥协的出发点主要是为后续对话创造良好环境和理想氛围，离解决半岛核问题仍有距离。