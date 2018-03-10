善意督促　约法“六章”-上海交警约谈饿了么美团等外卖企业

记者 张 硕

晨报讯 为进一步规范外卖送餐骑手交通行为，有效降压外卖送餐非机动车交通违法及事故数量，上海市公安局交通警察总队近日约谈了饿了么、美团外卖、百度外卖、达达、肯德基、麦当劳、必胜客等本市大型外卖送餐企业，对去年涉及外卖送餐行业的道路交通违法和伤亡交通事故情况进行通报，以此推动企业进一步落实交通安全主体责任，完善公司内部管理机制，通过警企合作共同营造骑手安全文明骑行环境。

市公安局交警总队王亮副总队长表示，公安交警部门还将督促企业对相关软件进行优化、完善，包括升级导航软件引导外送人员选择合法线路行驶，研发“智能耳机”等设备消除骑手因浏览手机带来的行车安全隐患，设计更加合理的将拥堵、绕行、禁“非”等因素考虑在内的外送时间计算方式等等。

对于推行企业内部交通管理机制效果不佳，且下属骑手交通违法、事故仍频发的企业，公安交警部门将根据《上海市道路交通管理条例》相关规定，“机关、企业、事业单位、社会组织未履行交通安全管理义务的，由公安机关或者交通行政管理部门责令改正，必要时可以责令停业整顿；造成重大交通事故的，处二千元以上一万元以下罚款；造成特大交通事故的，处一万元以上十万元以下罚款；对交通安全专职人员和其他直接责任人员，处警告或者二百元以上一千元以下罚款。”

交警部门要求送餐外卖企业开展六项交通安全管理工作：

●完成车辆置换及注册登记。禁止使用无牌摩托车或非标电动自行车送餐。各企业要在3月20日前对在用车辆进行全面核查，如发现违规车辆及时完成置换和注册登记工作。

●落实“一人一车一证一码”规范化管理。尽快完成全部骑手送餐箱的“喷码”工作，特别是针对数量较大的“众包”骑手，切实落实骑手与号码的关联对应，使交通违法行为能够查实到人，为企业实施有奖举报、内部记分等管理措施提供核心基础。

●加强教育培训工作。对全体送餐骑手开展交通守法宣传培训并完成签约承诺，通过在外送骑手APP端强制推送非机动车常发交通违法宣传教育界面和守法承诺电子签约框的形式，加大宣传教育力度。

●落实“积分制”管理工作。正式实施全职外送人员记分管理制度，要求全职外送人员随身携带记分卡，对外送人员各类交通违法设置相应扣分值。

●完善员工奖励机制。将守法驾驶作为对外送人员奖励发放的考量依据，对“百日无违法”等守法驾驶情况良好的外送人员给予奖励，通过经济杠杆激发骑手尊法守法积极性。

●举报平台搭建以及向社会公开承诺工作的落实。在完善前五项工作措施基础上，根据企业自身实际情况，逐步开展举报平台建设以及向社会公开承诺等工作。