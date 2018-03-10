闵行区与市区两级消保委签约，建立创新工作机制-汽车消费纠纷 三方联动解决

晨报记者 李晓明

随着经济快速发展，汽车作为消费品越来越多进入到市民家庭，相关纠纷也随之上升，近两年相关案件增长率均超过10%。为进一步加强对汽车消费者合法权益的维护，昨日，闵行区人民法院与闵行区消费者权益保护委员会、上海市消费者权益保护委员会汽车专业办公室三方签约，针对汽车消费类纠纷的调处建立联动协作的工作机制，这在本市内尚属首创。

三方联动：

法院可邀专家调解

为进一步推进消费争议专业化调解审判工作，闵行区法院、区消保委、市消保委汽车专业办三方共同签署《关于建立汽车消费类纠纷调处联动协作机制的工作意见》。

根据联动机制，闵行区法院在区消保委设立汽车消费纠纷联动办公室，指定法官定期前去开展工作。在案件诉讼调解阶段，区消保委可根据案件需要，邀请法院派员参与调解，提供专业法律意见；在案件诉讼审理阶段，法院也可以邀请或委托消保委共同参与调解，邀请汽车专业办专家提供专业咨询意见。

汽车投诉：

欺诈认定仍是难点

从汽车消费纠纷的案件类型来看，集中在逾期付款、定金纠纷和涉及欺诈三大问题上。其中，欺诈行为的认定是最大难点。

根据《消费者权益保护法》规定，一旦认定经营者存在欺诈行为，消费者可主张三倍惩罚性赔偿。对此，闵行区法院相关负责人介绍，涉及欺诈问题的案件主要包含三种情况，一是车辆款型与合同约定不一致，二是新车有维修记录或曾在运输过程中受损修复后当做新车销售，三是有过交易或登记的记录但未告知消费者而作为新车再次销售。