新闻晨报公益植树节活动·周到春荟周日举办-认养者太踊跃，数量从200棵樱花树扩大到300棵

晨报记者 郁文艳

新闻晨报公益植树节活动·周到春荟本周日将在顾村公园举办。本次植树节活动，新闻晨报周到计划了200棵樱花树供市民和企业认养，但启动报名以来，市民和企业积极报名，截至目前，已经有近300个市民家庭和若干有社会责任的企业报名。为满足市民和企业的爱心、对绿化环保事业的支持，新闻晨报周到将认养树木的数量扩大到300棵。

本次活动认养的樱花林总共约有2400棵樱花树，它们将在2周后盛开。届时，也希望有幸认养树木的人们去看看自己认养的樱花树盛开的美景。昨天，记者在顾村公园看到，以河津樱为代表的早樱已经盛开，吸引了不少游客拍照。公园绿化专家介绍，本周末和下周，早樱将进入最佳观赏期。

下周末，又一年的上海樱花节将在顾村公园开幕，染井吉野、白妙、小彼岸等中樱品种将陆续盛开，花期在三月底至清明前后。

新闻晨报公益植树节活动·周到春荟注意事项

■现场流程

签到：8：30-10：00。环节包括：1、向顾村公园缴纳树木认养费（100元/棵/年），领取收据；2、领取礼包；3、凭新闻晨报贴纸入园，按沿途标识自行前往认养地点。

认养仪式：10：00-11：00。包括：领导致辞、诗歌朗诵、太极表演等。认养仪式结束后自行挂认养牌、游园。

■交通信息

认养仪式靠近顾村公园2号门——地铁：7号线顾村公园站3号出口；公交：宝山1路、宝山3路、527、528、811等；自驾：沪太路至镜泊湖路到底，顾村公园3号门北停车场，从停车场步行到公园2号门约1000米。