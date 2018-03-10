与上海大剧院战略合作 杨浦打造“YOUNG剧院”

晨报记者邱俪华报道 日前，杨浦区与上海大剧院就关于运营管理杨浦大剧院签订了战略合作框架协议。未来，杨浦大剧院将努力成为上海东北部文化艺术演艺地标的新名片，杨浦的老百姓可以在家门口享受文化盛宴。

据悉，杨浦大剧院将拟用名称“YOUNG 剧院”，YOUNG 音同“杨”，取英文“年轻”的含义，旨在“有活力、敢创新”的寓意。YOUNG剧院将给予年轻艺术家、跨界创意人以及民营艺术团体等更多成长与展示的平台，将艺术作品的孵化、生产、呈现甚至之后的商业化运作等不同阶段打通，形成整体，集聚人才，成为原创和创新的实验田。此外，杨浦区也欢迎更多市场化、社会化、专业化和国际化的文化团队创新模式参与杨浦文化场馆的建设和运营。

根据战略合作框架协议，改建后的剧场设施中拟包含一个1200座的主剧场、200座的小剧场兼放映厅、若干大小不一的艺术工作坊（排练厅）及多媒体活动厅，通过三年规划达到专业剧场的标准，年度演出场次逐年递增。