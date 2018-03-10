扮靓市容，今年百公里架空线要入地-推进综合杆建设，“升级版”路灯杆将通信杆、信号杆、路名杆……统一“收编”

晨报记者 钟 晖

城市上空“黑蜘蛛”有碍观瞻，新一轮清除行动已吹响号角，今年申城确立的目标是完成100公里架空线入地。市住建委昨天披露，与往年此类整治的不同之处在于，今年实施“除旧”的同时还要“布新”——首次推出“升级版”路灯杆。届时，新杆将分层设置，一共有四层：可将通信杆、信号杆、路名杆、电线杆等“收编”进入，因此也叫“综合杆”，以此“删繁就简”，力求将城市“面孔”打扮得清清爽爽。

综合杆四层有“小屋”

昨天，记者看到“升级版”路灯杆样本。整个杆子采用高强度钢材或高强度铝合金型材，身高8米以上，分为四层。第一层位于0.5至2.5米处，适用安置检修门、舱内设备等。第二层被置于2.5米至5.5米处，这里将有行人信号灯、路名牌、小型标志牌等。第三层位于5.5米至8米，适用于安排机动车信号灯、电子警察、指路标志牌、分道指示牌、小型标志标牌等。而第一层也就是最高层，在8米以上，将配置照明灯、通信设备等。

昨天，市住建委明确表示，今年要以架空线入地为契机，按照“多杆合一”“多箱合一”“多头合一”的原则，同步推进以道路照明灯杆为载体的综合杆建设，规范“城市家具”，做好通信基础设施优化布局，为此，已经特意编制《上海市道路合杆整治技术导则》，从道路杆件、箱体及“城市家具”等多方面提出设置要求，以指导规范设计单位编制“一路一方案”，使得人们在街区漫步更舒适，同时方便大家能清晰“阅读”城市借助。

“入地”可延长线缆寿命

人们抬头可见的城市架空线，不仅影响市容，还存在安全隐患。其实，架空线入地近年来一直在沪实施，完成长度已经有600公里，内环内完成231公里。不过，目前内环线内有架空线的道路仍然占该区域道路的七成以上。今年，内环线内总长近900公里道路中，约有10%将进行相关整治。

市住建委昨天明确表示，全市架空线入地及合杆整治已经正式启动，年内整治道路长度有100公里，集中在内环内重点区域、重要道路及中国国际进口博览会场地周边。不仅是架空线入地，还有其它功能的提升也将一并实施。比如徐汇区武康大楼北侧，其小型变电站将实现功能扩容，以满足淮海中路、武康路的供电需求。入地后的各类线缆不受气候等因素影响，使用寿命有所延长。

与此同时，由于重点整治区域多在空间紧凑的中心城区，地下管网和地面建筑、绿化错综复杂，架空线入地往往“牵一发而动全身”。因此，架空线入地采取新技术、新材料和新工艺。中心城区、老城区地下空间有限，将因地制宜，建设缆线型管廊；在重要交通节点，通过装配和拼装等快速施工方式，减少占地围挡、夜间施工、穿缆割接等，尽量不影响居民生活环境。还有，电力架空线入地的配套电力设施也将采用小型化设备，对环境的影响十分有限。

整治“节目时间表”排定

据透露，相关整治已经被细化为若干时间节点——在虹口、徐汇、黄浦等区已率先启动前期研究的基础上，力争本月实现第一批架空线入地项目；确保9月底前完成中国国际进口博览会周边及重点区域架空线入地及合杆整治；12月底前完成其他区域整治工作。

为确保计划连续性，将建立项目滚动储备库，同步启动2019年、2020年项目研究工作，做到“研究一批、开工一批、竣工一批”。整治重点聚焦人民广场、新天地、徐家汇、衡复风貌区、北外滩、陆家嘴、五角场、张江科学城以及中国国际进口博览会场馆周边区域，统筹推进道路架空线入地和合杆整治。