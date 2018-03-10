上海晚托看护已实现百分百覆盖-服务时间是下午3点半到5点　被教育部长点名表扬

首席记者 李 芹

晨报讯“应该说，目前上海的公办小学已经实现晚托看护服务的百分百全覆盖。”说这番话的是全国政协委员、上海市教委副主任倪闽景。

今年的全国两会上，教育部部长陈宝生是第一位现身“部长通道”的部长，在回答有关“三点半”难题的提问时，他表示，“三点半”现象之所以成为年轻父母和整个社会关注的一个难题，这是中国经济社会发展、中国教育发展特定阶段的一个产物，这个现象更多地表现在大中城市。关心这个问题的年轻父母们，正处在职业发展的关键阶段、宝贝抚育的关键阶段。由于分工、作息时间的不匹配，他们没有办法接孩子，带来了“成长中的烦恼”。

所幸，去年2月教育部下发了关于解决这个问题的通知，一年来问题已经有了一定程度的缓解。目前，已经有25个省下发了通知，制定了符合各省实际的政策措施，经过这一年多的实践，已经摸索了一些比较可行的解决方法。其中，陈宝生点名表扬了上海的晚托服务工作。

倪闽景表示，晚托班曾在上海小学中普遍存在，但由于出现了一些问题，比如将晚托用作补习等，所以从2006年开始，学校层面的晚托班宣告暂停。

不过从2010年开始，因为确实有一些家庭的学生存在托管困难，因此市教委首先在部分小学展开晚托服务的试点工作，希望能在形成一定经验后推广开来。

“有的学校推出了丰富的社团活动，有的学校请来了家长志愿者参与看护，有些九年一贯制的学校采取了‘大手牵小手’的结对活动……”倪闽景说，上海市在探索晚托服务的时候并没有采用一体化的推进方法，而是鼓励学校根据自己的情况与特点探索有特色的托管内容与方式，唯一的要求是晚托不能异化成为学科补习班。

在这样的思路指导下，上海的晚托服务出现了各种各样的形式与内容，也获得了家长的普遍认可。因此，目前上海的公办小学已经百分百实现全覆盖晚托服务，服务的时间是下午3点半到5点，考虑到老师的额外付出，参与这项服务的老师在效益工资方面会获得倾斜。