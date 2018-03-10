全国政协委员、教育部原副部长鲁昕-首先需要社会改观的就是教育观

首席记者 李 芹

晨报讯“难道1700万人都去上普通本科？”在全国政协十三届一次会议的分组会议上，全国政协委员、教育部原副部长鲁昕一番话引起了在场教育界委员们的热烈讨论，大家普遍觉得：仅将教育当民生实事来谈还不够，必须要从教育是人力资源的角度来进行通盘考虑，首先需要整个社会改观的就是教育观。

鲁昕在小组发言时指出，长期以来，一谈到教育似乎都是民生领域的话题。但殊不知，教育是国家人力资源之本，而教育结构是搭建未来社会结构的基础。最近10余年来，小学入学新生持续徘徊在1700万名，但不可能人人都去念普通本科这条路。看看德国与瑞士，其生产制造的产品所拥有的核心竞争力，正是来源于这两个国家人力结构的合理与布局。

“不说瑞士军刀，瑞士手表，甚至连瑞士的巧克力都是世界知名。”鲁昕说，这两个国家在职业教育体系上的建设奠定了本国制造的扎实基础。

虽没有参加教育组的分组讨论，但全国政协委员、民进中央副主席、上海交通大学副校长黄震这些年来长期关注职业教育问题。他说，在德国，每年有70％的初中毕业生放弃读高中继而读大学的道路，直接进入职业学校。德国的职业教育为学生的个性发展提供了相当多的可能性，在德国受过良好培训的手工业者、技术工人与教师、工程师一样受到社会的尊敬，德国技工工资高于全国平均工资。

他认为，除了在成才观、教育观上的有意引导外，在人事、劳动、分配制度和社会评价体系上，要努力营造一个有利于高技能人才培养和各行业人才成长的环境和土壤。

“在国家高层次人才特殊支持计划（国家万人计划）和国家百千万人才工程计划增加高技能人才类别，给予特殊奖励支持。”他说，实现从学历社会向资格社会的转型，建立一个社会分工合理的现代社会，才能从根本解决当前千军万马过独木桥的教育困境，才能让教育事业健康发展，也为国家提供有力的人才支撑。