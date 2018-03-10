事件：新赛季首场上海德比时间：今晚地点：虹口足球场

◆上港队主帅佩雷拉：不轮换

申花队主帅吴金贵：轮换◆

晨报记者 俞 炯

中超前四轮，一轮有一场德比大战，本周轮到上海德比。新赛季联赛首轮8：0大胜大连一方的上海上港今晚做客虹口足球场，上门挑战战斗力在主场有加持的上海绿地申花。对于上港队主帅佩雷拉来说，这场比赛有两大难题需要自己做出正确的解答。

实力上，上港队整体占优是毋庸置疑的。但是就像上赛季的足协杯决赛那样，只要绿地申花的战术得当，对方还是有机会取胜的。申花主帅吴金贵在本周中的亚冠客场用替补出战，意图相当明显，就是全力以赴打好这场在家门口的德比大战。而对于上港队来说，主场全主力未能在蔚山现代身上全取三分，下周二客场和韩国球队的比赛事关小组出线前景，因此就变得格外重要。

在上一场亚冠比赛的下半场，上港队球员显现了一些疲态，为了更艰苦的亚冠客场，佩雷拉必须做出决定，是否进行一些轮换来保证球员们的体能。这是上港队要面对的第一个难题，而解决这个难题的关键，其实涉及到了本场比赛的另一个难题——哪三个外援上场。

中场的艾哈迈多夫从新赛季开始以来全勤，最好是能够有休整的机会。如果上港队希望强攻，也是上胡尔克、奥斯卡和埃尔克森的巴西进攻三叉戟更合适，看上去似乎这是最顺理成章的轮换。但偏偏绿地申花最强大的就是拥有莫雷诺和瓜林的中场，如果无法在中场控制权的争夺中占据上风，比赛会十分艰难。另外，谁来代替艾哈迈多夫的位置，同样是难题，尤其是上港队这个位置上的U23球员比赛经验都太少。

所以，延续中超首轮的人员配置，胡靖航作为U23球员出任中锋，艾哈迈多夫、奥斯卡和蔡慧康组成球队最强中场，应该是佩雷拉不考虑球员体能和轮换问题的第一选择。当然也不排除上港队会出奇制胜，用U23新人加埃尔克森的组合来应对本赛季的第一场德比大战。

赛前发布会上，佩雷拉似乎更倾向于不轮换，“新赛季才刚刚开始，球员们 的状态等各方面都还是不错的，没有必要每场比赛都大幅度轮换，我认为队员会很快恢复。当然随着比赛的深入，后面阶段，我会做一些相应的轮换。明天比赛，我会排出一个我认为是最强的阵容。”

晨报记者 甘 慧

在德比与亚冠之间，申花最终选择了中国足球的荣誉。在昨天进行的本赛季中超联赛首场上海德比的赛前新闻发布会上，绿地申花队主教练吴金贵明确表示，申花将把重心放在亚冠上，德比大战中会对阵容进行轮换。

3月7日亚冠小组赛客场对阵水原三星，8日从韩国返回上海，今天主场对阵上港，德比大战后，申花还将在13日再度对阵水原三星。

申花目前面临的更大的困难是伤病，差不多半个主力阵容处在伤停之中，这使得申花必须做出取舍。

是德比还是亚冠？作为同城的两支球队，对于这场比赛自然都是非常看重的。作为亚冠的比赛来说，每支参加亚冠的球队，其实并不仅仅是为本队在作战，一定程度上也代表着中国足球的荣誉。最终，申花选择了亚冠。吴金贵说：“踢完亚冠不久就迎来了德比大战，对我们来说没有充分考虑的时间。今天下午球队进行了恢复训练，迎接明天的比赛。德比一直是热门的话题，从球员到教练再到俱乐部，一定会把比赛看得很重，但我们还是会把德比当成联赛中的一场比赛来看待，会以平常心来打德比。目前对我们来说，是把重心放在亚冠，明天的比赛将会采用轮换制度，为的是把接下去的亚冠打好。如果打好下一场在主场的亚冠比赛，在小组中会占据一个很好的名次，我们有机会小组出线。”

经过3场亚冠小组赛后，申花3战3平3分，暂列小组第三，排在小组第一的鹿岛鹿角积7分，第二的水原三星积4分。所以，两队13日的较量非常关键，如果申花能够在主场拿下这场比赛，那么积分就能超越水原三星，上升到第2名，占据主动。

吴金贵表示，“我觉得没有必要把德比渲染得那么重，我们会以一个平和的心态来对待。”