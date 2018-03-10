“厉害了，我的国”成最热点赞语，三大部委掌门在记者会上都说到了这句话

△肖亚庆 图片来源：视觉中国

这是 3 月 10 日下午，十三届全国人大一次会议新闻中心举行的关于 " 国有企业改革发展 " 记者会上，国务院国资委主任肖亚庆回答记者第一个问题时说的话。

肖亚庆介绍，中央企业 2017 年取得的成绩，是五年来、也就是党的十八大以来，党和国家各项事业取得历史性成就的一个缩影。一是围绕主业发展实业。去年，从中央企业统计看，整个盈利里面，工业类企业也就是实业这一块达到了 18.7% 的增长率，占整个盈利总量的 61.7%，所以突出主业、突出实业是 2017 年的特点。二是推进供给侧结构性改革。三是中央企业向内压缩成本。

这也是现代快报记者第三次在记者会上听到部委一把手用 " 厉害了，我的国 " 点赞我国过去一年发展带来的成就。

△何立峰 新华社记者 李鑫 摄

3 月 6 日，梅地亚新闻中心迎来两会首场记者会，国家发展和改革委员会主任何立峰在回答记者如何评价去年我国经济发展时，举例 " 厉害了，我的国 "，来说明中国改革力度大，经济波澜不惊。

△万钢 图片来源：视觉中国

3 月 10 日上午，就 " 加快建设创新型国家 " 相关问题回答中外记者提问时，谈及最近五年来，我国科技创新发生了哪些明显的变化，科技部部长万钢用最近火爆电影银幕的大型纪录片《厉害了，我的国》进行了回应。

" 我这几天挺有眼福的，看了一下《厉害了，我的国》，我十分感动。电影里能看到中国桥、水、陆、港等一大批基础建设工程中，科技创新都起到了作用。" 他表示，过去五年，重大专项推动着移动通信、大飞机、新药研制、传染病防控等重点领域实现了重大跨越，像高铁、新材料、特高压、风光水可再生能源，以及新能源汽车、人工智能等产业快速发展起来，我们身边都能够感受到。