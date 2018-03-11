有“刀下夺人”，也有踌躇为难

星期日周刊记者 顾 筝

采访对象：陈明泉 职业：复旦大学附属华山医院感染科主任医师

来华山医院感染科就诊的，大多数都是疑难杂症，他们已经辗转就诊过好几家医院，病历报告足有几页长，但还是没有明确病因，没有得到有效治疗。

陈明泉说：“看这些疑难杂症，一定要有逻辑性，同时也要有很多经验，看病就是在经验基础上的临床发挥。同样的病症，患者和家属在医生的询问下，应该都讲过，那我就不能按原有的思路去思考，一定要走出新路，要发现症状和思维的蛛丝马迹。”

陈明泉 复旦大学附属华山医院感染科主任医师，西院感染科执行主任。

临床专长：各种肝病、肝功能异常相关的疾病、中枢神经系统感染等感染性疾病、不明原因发热等发热相关的疾病。

门诊时间：华山医院总部，专家门诊（周一下午、周四上午）；特需门诊（周二下午）。

医述

讲述医院里那些和疾病、健康、生死、选择……有关的故事。

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他的脑海中好像有张拼图

高家兄弟也是没办法了，顾不上舟车劳顿，就拖着母亲从安徽赶到上海，在春节后挂上了华山医院感染科陈明泉医生的特需门诊。

母亲从2016年中秋节过后就开始发烧，每次的病程都差不多，一开始是低烧，几天之后体温上升，变为39度左右的高烧。去医院打吊针之后，体温降低，但隔段时间，又会发烧。

之前，发烧的频率还相对较低，但2017年下半年后，频率一下子提高，几乎每天都要发烧。

去医院成了家常便饭，因为吊针似乎成了退烧的唯一办法。各种检查也做了个遍，最后当地医院根据检查报告，把老太太这一场莫名其妙的发烧，判定为肺炎。只是药用了，住院也住了较长时间，母亲还是没有被治愈，高家兄弟急了，虽然母亲年逾80，腿脚并不灵便，但他们还是把她带到上海，希望能够明确病因，进行有效治疗。

陈明泉听了他们的描述，抛出疑虑：“哪有两年不愈的肺炎？”他看着高家母亲，又仔细地看了病史、检查报告，开启了询问模式。

由于老太太年老失聪，她对于提问没有反应，而陪同前来的四个子女，关心则乱，你一言我一语，谁都有话说。

“你们派一个代表，来回答我的问题，如果他说得不准确，其他人再来补充。”陈明泉始终不急不躁，稳住了他们。

他的问题多而细：发烧的时候，她有什么不舒服吗？身体疼吗？有拉肚子、发抖、小便频繁等症状吗？脑子不清楚吗？头痛、恶心、呕吐的症状有吗？胃口怎么样？手抖的症状有吗？现在走路有力气吗？咳嗽吗？最近一次发烧是什么时候……

陈明泉的脑海中好像有一张拼图，他根据自己的逻辑问着问题，然后根据答案把一块块拼接起来。当拼图渐渐成形时，方案就有了。

“你们的母亲80岁，断断续续发烧了近两年，但没有其他突出的伴随表现，做了各种检查，只是查到左肺心脏边有东西。看上去像炎症，但如果是肺炎的话，抗菌药物用上去就会有效果，而现在病没有断根，所以不符合逻辑。发烧一直没好，说明肺部那一块地方有基础性疾病，一定有问题，这次要把它的性质来定一定。有几种可能，一要……”陈明泉顿了一下，看了看老太太，“她现在听不到，那我就直说了，第一，要考虑肿瘤。你们先不要慌，我这么说，只是提醒你们先把这个可能性排除一下。其实，看她的眼神，整个人的状态，都还是不错的，是肿瘤的话，生了近两年，人是熬不过来的。第二，就是最大的可能性了，血管炎。由于血管炎的治疗要用激素，使用激素的话会影响肿瘤治疗，所以我会让你们先去排除肿瘤的可能性，以防万一。”

陈明泉语速不快，他留下了给病人家属消化的时间，说完之后，他问：“听明白了吗，还有什么问题？”

高家老大嗫嚅着说：“我们大老远的跑来，这样就行了吗？我们这次来，其实是想让母亲在这里住院。”

陈明泉解释说：“春节之后，病人井喷，我们病房现在没有床位，你们需要等。而在上海等的成本是很高的，你们都要呆在这里，还要住酒店，其实你们母亲的问题，在安徽医科大学第一附属医院的感染科住院，就完全能解决问题。”

在沟通的过程中，老太太虽然听不到陈明泉在说什么，但一直看着他，她满面皱纹，但眼神清亮无邪，就像回归了孩童的状态。陈明泉最后轻轻拍拍她的手，像是宽慰她一般，慢慢地说：“没问题，可以的。”应该是理解了意思，老太太收起无措的表情，露出了微笑。

出院诊断上的22个疾病

高家兄弟扶着母亲走出去之后，小小的门诊室一下子挤进了三拨人。每个人都说：“医生，我的病很急的……”

比较之下，排名当下见分晓。一位女士说：“陈医生，我父亲就在急救床上躺着呢，他很不舒服。”

陈明泉急急地离开座位，对其他的病人和家属说：“我们先解决一下急需处理的老先生的问题。”

患者躺在移动病床上，哼哼唧唧。家属介绍说：病人之前脑梗，后来反复发烧，在当地医院治疗效果不明显，就直接叫了辆救护车送来华山医院。

看着病人难受，陈明泉和他开玩笑，试图分散他的注意力。“这次过年了没有？还想过，还想要打麻将对不对？”

陈明泉的问诊挪到了门外，问题依然多而细：什么时候发的病？发病的时候，眼神看起来浑浊迷离吗？有偏瘫吗？脑部CT做了吗？手发抖吗？手能精准定位，做精细动作吗？

他还仔细看了病人的出院报告，看了之后他无奈地笑了出来：“看，出院诊断上写了22个毛病。就是因为现在的医患关系，让医生不敢马虎，把之前所有有过的病史都写上来了，以防漏掉引起医患矛盾。可这样带来的弊端，就是重点不突出，不知道，该抓哪个方向了。”

陈明泉在问诊和查看检查报告之后，心里有了方向，他拿出听诊器仔细听了患者的心脏，判断说：“心脏有杂音，像是心内膜炎。现在病房内没有床位，这样，你们先去急诊，急诊科会叫各专科医生来会诊，先明确病因再治疗。”

事后，急诊科传来的消息是，心内科医生去会诊做了心脏超声后，确定患者为心内膜炎，和陈明泉的判断一致。

来华山医院感染科就诊的，大多数都是疑难杂症，他们已经辗转就诊过好几家医院，病历报告足有几页长，但还是没有明确病因，没有得到有效治疗。陈明泉总结到：我们这边有两大类病人，一类是不明原因发热，另一类就是难治的感染。

是疑难杂症，就要追根溯源，所以陈明泉对自己的特需门诊限定了很苛刻的人数，不过即便如此，20个不到的病人，他还是看到了下午5点半，就是要保证每例患者都能得到细致充分的沟通。

“看这些疑难杂症，一定要有逻辑性，同时也要有很多经验，看病就是在经验基础上的临床发挥。同样的病症，患者和家属在医生的询问下，应该都讲过，那我就不能按原有的思路去思考，一定要走出新路，要发现症状和思维的蛛丝马迹。”

在证据和经验间寻找平衡点

走出新路，找到蛛丝马迹的时候，就像侦探破出了悬案，是充满成就感的。

周三上午，是陈明泉的查房时间。他先在医生办公室和几位主治医师、住院医师一起讨论分管床位上的病人情况，然后就到各个病房去查看病人情况。

其中有一个病人年纪很轻，头发短短的，刚露出头皮。“你这头发长得还是挺快的嘛。”陈明泉和他打招呼。

说起来，这个病人算是陈明泉在“刀下夺人”。那时病人颅内压力很大，意识已经不清，当地医院已想紧急为他做开颅手术，头发都剃光了，此时正好陈明泉前去会诊。了解了病人情况后，他发现病人的情况并非是当地医院所判定的突发，而是在一两个月前就有咳嗽等病兆了，很明显，应是慢性疾病基础上的中枢神经系统感染，而医生的诊断关键就是，要明确到底是什么病原造成了感染。

检查报告，病人的情况，就像一个个线索，陈明泉排除不合逻辑的地方，最后判定为，很大程度上是结核感染，于是他给出了以治疗结核为主的治疗方案，用了一段时间药物后，患者的脑部水肿被控制住了，手术就被取消了。而之后关于结核的专门检查报告也给出了明确证据，患者的肺部确实发现了结核杆菌感染。这个病例，兜转一圈，终算告破。患者躺在病床上，状态很不错，用不了多久，他就能康复出院了。

这些是让陈明泉备感骄傲的案例，在做2017年年终小结的时候，他发现仅仅是去年，就有21个病人，由他刀下夺人，或经由他改变方案，最终都得到了很好的治疗并得以康复。

但人体是复杂的，还是有病人让陈明泉感到困难，病房里住了一位年近八旬的老先生，乏力低热的病程已有六七个月了，根据病症，他判断为结核感染，但治疗方案用上去，却没有效果。到底是什么情况？他还根据病人的身体情况，检查报告设想了肿瘤和寄生虫的可能性，接下去几天准备通过检查来明确病症。

陈明泉介绍说，感染科医生看病，凭借证据和经验，好的医生就是在这两者之间找到了最好的平衡点，陈明泉有20多年的经验，但他笑称，自己还是在努力接近那个平衡点。“疑难杂症的难度在于两个方面，客观方面来说，可能是这种病在进程中，要过很久才能拿得到诊断依据，另一个就是主观方面，病症的素材已经具备了，但医生还不具备组合能力。所以我们医生要做的，是具有更强的责任心，和更充足的知识储备。”