上海德比战 上港队客场两球胜出

记者 俞 炯

晨报讯 在昨晚进行的中超本赛季第二轮比赛的一场焦点大战中，上海上港在虹口足球场2：0战胜了主场作战的上海绿地申花，赢得了本赛季第一场德比战的胜利。

上港队本场比赛沿用了中超首轮8球大胜大连一方的首发阵容，为了加强控制，抗衡绿地申花瓜林、莫雷诺和秦升组成的中场线，还是继续启用艾哈迈多夫，而将埃尔克森排在了比赛大名单之外。绿地申花这边赛前又传出伤病，由于在本周中客场和水原三星的亚冠比赛中受伤，主力门将李帅无法出场，只能派上替补门将邱盛炯，原本就残缺的阵容更加捉襟见肘。

两队实力上的差距最后决定了比赛的进程和结果。当然绿地申花也有率先破门的机会，可惜莫雷诺开场仅仅6分钟的单刀球被上港队国门颜骏凌神勇扑出。上港队这边胡尔克超级球星的价值在第27分钟得到体现，他在禁区外一脚精彩的世界波为球队打开了胜利之门。下半场开始不久，上港队又利用快速反击，由奥斯卡助攻替补出场的吕文君打入了球队本场比赛的第二个进球。

此后绿地申花虽然大举进攻，但还是无法对上港队球门产生真正的威胁。当然上港队也没有能够继续抓住反击的机会扩大领先优势。最终，这场德比大战以上港队在客场两球获胜告终。

上海两支球队接下来都将在下周二迎来关键的亚冠第四轮小组赛。上海上港客场挑战蔚山现代，上海绿地申花主场对阵水原三星。