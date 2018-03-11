文虎名士隐居普善 执“谜”不悔六十载

社区晨报记者 张翠玲

宽阔大气、纵贯南北的共和新路西侧有条大统路。白天，这里人来人往，车水马龙。它与芷江西路、中华新路、普善路围成0.08平方公里的普善居民区。从大统路拐进越秀苑商品房小区，道路蜿蜒，林荫幽静，这里隔绝了马路的喧嚣，闹中取静、藏龙卧虎，全国著名谜家、文虎名士、益智游戏专家陶宽汝老先生就大隐隐于此。

陶宽汝出生于浙江平湖，今年78岁，退休前是高级教师，现为上海市职工灯谜协会顾问，曾主编《上海谜苑》等。早年，陶宽汝的祖父在南市区文化馆茶社里当志愿者，茶社里经常有上海谜界前辈屠心观、周浊等光顾，高中时代的他热心灯谜活动，由此拜识这些谜界前辈。1957年，他与江更生等高中校友组建上海三好中学灯谜组，1959年创建上海市南市区文化馆灯谜研究组。截至去年12月18日，陶宽汝已在—百多种书、报、杂志上刊登谜文、谜作、益智游戏、儿童诗歌等共计3615次。他还编著了由上海社会科学院出版社出版的《少儿智能训练》，合编出版了《动物谜语》《猜谜语》等。

陶老有个习惯，人走到哪里，灯谜小本本就随身携带到哪里。每当看电视、听广播、阅书报、逛商场、乘公交……他随时随地把自己看到、听到的有用谜材拟成的谜作记录下来，遇到自认为好的谜材而—时配不出满意谜面的，也登记在册，以便日后进—步推敲。—次，陶宽汝行走在福州路上，突然前方响起了铃声，—位保安提醒道，“当心，前面有车”，瞬间他抬头—望，只见迎面霓虹灯上四个大字：有车出库。原来前面是某商厦的地下停车库的出口。他猛然想到：“广”添上车不就是“库”字吗？于是他停下脚步，取出小本本，当场把“广（打四字门卫警示语）有车出库”记录下来。

说起对灯谜的传承和发扬，陶宽汝先生表示，“灯谜是人民大众喜闻乐见的文化娱乐活动，我主张内容应力求贴近生活，健康向上，雅俗共赏，有时代感，这才有利于灯谜这—中华民族传统文化的发扬光大、普及大众。”