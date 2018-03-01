全方位零距离服务居民-虹口首个街道级网格化微信平台运行半年

社区晨报记者 吴怡敏

对于上海这类超大城市，管理应该像“绣花”一样精细。虹口区江湾镇街道推出的专门应用于网格化管理的政务新媒体平台——“微片区”微信公众号就是精细化管理的一种尝试，在虹口区属首创。居民可通过该微信平台与后台工作人员实时交流，工作人员会在第一时间为居民解决突发情况和棘手问题。据悉，该微信平台上线半年多来，已接报并成功处置多起居民求助。

一个菜单键

缩短问题解决周期

在这个“微片区”微信公众号上，居民只需点击页面左下角的“我要上报”按钮，选择“问题上报”键，填写姓名、所属居委、手机号码等真实信息后进行实名认证，使用手机把生活中的不文明现象拍摄一张照片并进行GPS定位，把自己当场发现的问题用几句话描述后即可一并上传。这个功能旨在引导居民发现自己身边的现实问题，增强其自治主动性，同时更好发挥专业部门的职能，让双方形成优势互补的格局，进一步提升政府的公共服务能力。

相关工作人员告诉记者，“微片区”微信公众号的最大特色就是“全覆盖”，构建了一个辖区全覆盖、时段全覆盖、领域全覆盖的片区网格化管理格局。据介绍，江湾镇街道以市民驿站综合执法作为基础，通过居民参与的发现机制、部门联动的处置机制、平台协同的共治机制开展工作。

“微片区”微信公众号使得居民再也不用“为一些小事头疼大半天”了。记者从有关部门了解到，该微信公众号开通半年多来，已经初步形成了平台接报、多功能集成、各部门协作的智能化服务链。凡是遇上一些“急难愁”问题，由微信后台的工作人员来跟各职能部门进行对接，大大缩短了居民解决实际生活困难的周期和流程，在一定程度上降低了老百姓各处奔波办事造成的时间和精力上的浪费。

平台接报

高效处置暖民心

翁培京是方浜居委会的一名居委干部，同时又是家住江湾镇街道的居民，他说：“以前一遇到麻烦事就像一只无头苍蝇一样跑去向居委会求助，如今有了这个平台一下子有了方向，对于居委会来说，也能提高办事效率，尽快帮居民解决问题。”

近日，在沽源路的马路边上有一根水管突然爆裂，微信平台接报后半小时左右就派出工作人员抵达现场了解情况，经初步排查，原来是因为冬天气温骤降后导致水管遇冷破裂。确认症结所在后，工作人员马上联系自来水公司进行抢修。由于当时正巧赶上各家各户烧晚饭的用水高峰时段，为了不影响居民的正常生活，所有工作人员始终待在原地等候高峰过后再创修，他们冒着凛冽的寒风，一直奋战到晚上十点多才收工。

还有一次，有居民通过微信平台反映车站西路车行道由于积水过甚而结冰，微信平台接报后15钟内就联系上离该事发地点最近的专职巡查人员，请他们到现场维护道路交通秩序，并及时排除险情，仅用了1个小时的时间，交通就全面恢复了正常。

积分激励机制

提升居民参与度

记者在“微片区”微信公众号上，发现页面上有“网格达人”和“我的”两个菜单按钮，它可以记录每个居民的账号使用情况，根据每位居民的使用频次为其打分并进行积分排名。江湾镇街道社区管理办公室副主任钱炜透露：“我们的微信公众号近期打算开发更多的激励机制以鼓励更多居民关注，主要分为两方面，一是积分兑换实物，比如环保袋等家居用品； 二是积分兑换服务，比如满足部分居民想当志愿者的想法。”城市管理需要全民共同参与，形成合力，要加强群防群治，广泛发动群众参与，完善问题发现机制。钱炜还说：“当微信公众号的粉丝量达到一定的规模后，我们的团队将通过整合采集到的数据，强化数据共享，真正发挥智能化、网格化管理水平，管出成效和水平。”

据介绍，“微片区”微信公众号自2017年7月试运行以来，已经接报案件130多件，成功处理接报100件，上报“好人好事”相关信息100多条。但就目前实际情况来看，该微信公众号的用户黏度还不够高，长期关注的粉丝数量仍未形成巨大规模，在整个江湾镇街道的辖区内还需要加强宣传，以扩大知晓度。