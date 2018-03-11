春招“校测”现场评分环节录音录像

记者 徐斌忠 实习生 黄 颖

晨报讯 今昨两天，参加本市2018春季考试招生试点的23所高校，举行自主测试（下称“校测”）。

春季高考是本市普通高校招生考试的重要组成部分，各相关高校按照市教委要求，坚持“高标准、严要求”，以公平性与科学性为导向，规范有序开展“校测”各项工作。本次所有“校测”均安排在标准化考场中进行，对现场评分的“校测”实行全程录像（录音）。

为保证公平公正，各试点高校均在本校“校测”方案中向社会公开承诺实行考试回避制度，并制定了相应回避制度的实施方案。

上海杉达学院则对所有参与考试招生的工作人员严格选拔和专门培训。学校严格选拔和培训所有参与校测的专家，并要求签署保密协议、采取随机分组，引进校外专家队伍。通过对考生采取现场随机抽签和随机抽取试题、制定科学合理的评价标准、保证考生测试时间的完整、实行严格的回避制度等措施，保证测试的公平性。

为科学选拔人才，各试点高校“校测”内容充分结合各校招生专业的特色及培养要求，并在学科专家指导下确定，同时明确了考生综合素质评价信息的使用方案和要求；“校测”现场对评分专家和考生科学分组，并确保专家有充分时间阅读考生综合素质评价信息等资料，现场评分专家每组均不少于5人。