申城公园迎来早春首波客流小高峰-早樱、梅花、二月兰已盛开　顾村公园游客量已达4.5万

记者 郁文艳

晨报讯 阳光灿烂，早樱、梅花、二月兰盛开，度过了冬天的城市焕发出早春的勃勃生机。昨天，许多市民走出家门，来到公园绿地等户外场所，享受春日的和煦阳光，欣赏盛开的早春花卉，公园也迎来早春首波客流小高峰。樱花节虽然要16日在顾村公园开幕，但公园昨天游客量已经达到4.5万人次，其他许多公园的游客量也均破万。

在世纪公园，梅花已经进入最佳观赏期。9点刚过，梅园里的客流已经开始熙熙攘攘，朱砂梅等中晚梅花品种正盛开，整个梅园宛若一个梅花海洋。大草坪上，一个个帐篷搭了起来，来晚的游客未必能找到地方。园方统计，昨天公园客流达到了3.7万人次，是今年客流最大的一天。

随着外环绿带里绿道的建成，越来越多的市民也选择来到绿道感受春天。昨天，近百市民就来到外环丰翔绿地参加“绿色上海·美丽外环”健康行活动。市民们没有想到，就在外环高速下，竟然有这片相对幽静的绿地，而且植被如此丰富，景色不输一般的公园。绿地里，铺设了“上海绿道”，分步行和骑行道，市民们或步行或骑行。市绿化和市容管理局介绍，未来几年，将在外环绿带内建设总长近120公里的绿道，让市民亲近更多的绿色。而实际上，顾村公园、闵行体育公园、滨江森林公园等许多公园就是外环绿带的一部分。

顾村公园昨天的客流更多。虽然上海樱花节要下周末才在公园开幕，但由于早樱的盛开，加之天气晴好，公园提早进入了樱花节模式。据园方统计，昨天公园游客量约4.5万人次，而等樱花节正式开幕，周末客流或达到10万人次，提醒游客错峰游园，出行前关注公园周边交通状况。