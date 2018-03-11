公办中小学校园昨向家长开放-公民办同招政策公布后首个校园开放日活动内容丰富，有家长体验后打消报考民办念头

晨报记者 李星言

“对口小学挺好的，今年公民办同招，我们也放弃冲民办了，孩子有时间下下围棋挺好的。”在昨天的浦明师范学校附属小学校园开放日现场，一位家长感慨。昨天是本市中小学校园开放日的第一天，许多幼儿园、小学应届毕业生家长和孩子一起来到“家门口的好学校”，体验了丰富多彩的校园活动。

“定心读对口公办学校”

王先生家住浦东东绣路上，对口浦师附小东城校区，儿子今年幼升小。此前，因为打算让儿子报考福山正达或平和学校，王先生为儿子报了不少语言、思维类的培训班，为此还压缩了儿子喜欢的围棋课程时间，而且因为孩子天生内向不擅表达，所以还担心在民办面试中“吃亏”，为此全家一直都很焦虑。

但年初“公民同招”政策出台后，王先生就动摇了报考民办的念头，听说对口的浦师附小举行校园开放日，他立刻推掉了原本这周六安排的活动，“如果看下来觉得好，就安心读公办，如果不灵，就还是博一下民办，这个校园开放日很重要！”

入校后，王先生和孩子跟随引导，体验了一系列该校的“微课程”。教室里，孩子们在教师启发引导下吟诵古诗、创意涂鸦、说唱英语、欢歌跳舞、栽种绿植；操场上，快乐高尔夫、花样跳绳、足球宝贝等活动中，孩子们体验了运动的乐趣。王先生和其他家长全程都在兴致勃勃地拍照，“这个学校活动挺丰富的。”

体验结束，儿子告诉王先生，“喜欢这所学校，好希望早点成为小学生。”王先生觉得很满意，“就不冒风险冲民办了，定心读对口的公办学校，接下来退掉两个幼升小面试班，让孩子多点时间学他喜欢的围棋，挺好的。”

关注孩子综合素养提升

在黄浦区教育学院附属中山学校的政策咨询台前，不少家长问起了入学细则。

“今年是幼升小‘公民同招’第一年，又是‘龙宝’入学高峰，确实有些家长来问对口入学的排序细则、以及万一报考民办没录取后的流程”，相关负责人坦言。

据悉，作为黄浦区规模最大的九年一贯制公办学校，该校去年校园开放日来了400多人，今年仅官网预约报名就有600多人，还不包括本校小升初的学生。

“家长们咨询的问题，除了户口、地段等政策细则外，更多的是关注学校的师资软实力、课程是否丰富、有哪些兴趣拓展课等等，说明家长们普遍重视孩子综合素养的提升和学习愉悦感的建立。”

开放日不组织报名和测试

根据市教委公布的2018年本市义务教育学校招生入学政策，3月10日起至3月31日，本市各区义务教育阶段公办学校将陆续开展“校园开放日”活动。

据悉，本市义务教育阶段公办学校已开始陆续通过学校网站、公众微信号或张贴通告等形式向社区居民告知“校园开放日”活动方案。“公民同招”实施后，许多家长坚定了读对口公办学校的意愿，也非常希望了解学校的软硬件。

市教委基教处相关负责人强调，“校园开放日”是学校向家长“单方面展示”的活动，一般面向招生划片范围或对口范围内的适龄儿童及其家长，展示学校办学理念、课程设置、师资水平、办学特色等，参与学区、集团建设的要展示共享共建的资源； 公办学校在规定时间以外不得再安排面向非本校学生及其家长的校园开放活动，不得组织学生报名，不得组织测试或面谈，不得收取学生任何形式的简历（包括各类证书）等材料，也不得留下家长的联系方式。他同时提醒广大家长，3月18日，“上海市义务教育入学报名系统”将开通，居民可通过这一平台全方位了解市、区发布的义务教育阶段学校招生政策及各类招生实施细则。