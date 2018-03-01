第二场“委员通道”举行 林忠钦、王励勤委员亮相

晨报首席记者李芹报道 昨天下午，全国政协十三届一次会议第三次全体会议之前，第二场“委员通道”如期举行，来自多个界别的全国政协委员接受了媒体的采访。其中，两名来自上海的委员林忠钦、王励勤也分别回答了记者提问。

全国政协委员、上海交通大学校长、中国工程院院士林忠钦在回答有关“双一流”高校该如何建设时表示，“双一流”高校的建设是新时代下各界对高等教育建设的新期望。作为过去20年发展最快的高校之一，上海交通大学在建设“双一流”高校上设定了三个节点。到2020年，跻身世界一流大学；到2035年，将位居世界大学前列；到2050年，建成世界顶尖一流大学。

为达成这个目标，上海交通大学将依托教育部、地方政府的支持与指导，从三大方面做好重点建设与规划工作，通过更加关注大学的内涵建设，来办好人民满意的大学。

此外，上海交通大学要继续办好人民满意的教育，为国家战略发展作更多贡献。他表示，中国高等教育已实现普及，毛入学率超过42%。接下来，要让中国孩子不出国门就能念世界一流大学，这是解决好中国高等教育不平衡不充分问题的主要方向。

全国政协委员、上海体育职业学院副院长王励勤首先说起了参会经历，在休息期间，他去健身时发现乒乓房常常爆满，委员中有不少都是体育迷。

这也使他深深地体会“建设体育强国，不仅要抓好竞技体育的各项工作，同时更应该关心和支持群众体育的开展”这句话的含义。他说，乒乓精神、女排精神激励了一代又一代中国人，体育不仅可以为国争光、争金夺银。更重要的是，通过体育锻炼可以提升国民健康水平和生活品质。

他说，近年来，群众体育蓬勃发展，全民健身成为社会新时尚。他建议要提供更多、更完善的体育设施来满足人民群众日益增长的需求。