习近平两会敲警钟，这样的建设是破坏

有一种建设，对整体环境和长远发展是破坏性的，不能不高度警惕。

时针倒转，2016年1月5日，习近平总书记在重庆召开推动长江经济带发展座谈会，他指出“要把修复长江生态环境摆在压倒性位置”。

两年之后，总书记在3月10日参加重庆代表团审议时，再次提到长江经济带的开发问题，他说“过去已经有一些地方抢跑，甚至出现无序开发，违法挖河砂、搞捕捞、搞运输，岸线被随意占用等情况，如果这样下去，所谓的长江经济带建设就变成了一个‘建设性’的大破坏。”

两次讲话，一个主题，即如何才能让长江这一黄金水道绿色发展？

“共抓大保护，不搞大开发”是长江经济带建设的重要原则。但当经济开发与环境保护相遇，往往面临着两难、多难的问题。建设过程中的破坏，往往出于唯GDP是瞻的政绩观，缺乏统一规划，盲目开发建设，把烂摊子甩给后人。放眼国外，无论是尼罗河，还是亚马逊河，都面临着不当开发后的疑难杂症。“先开发后管理”“先污染后治理”不是发展规律，而是血的教训。

在2014年的中央经济工作会议上，习近平总书记曾提及人民日报评论版上的一张漫画，这张漫画反映了长江沿线肆意建设港口码头而很多港口“吃不饱”甚至“晒太阳”的现象。总书记的深意，不言而明。长江全线一盘棋，一地的“冲动”更将祸及整个水系；“但存方寸地，留与子孙耕”，比一时的收益更为长远。

避免“‘建设性’的大破坏”，要学会做减法、慢思维。在长江与汉江交会的地方，有一片名叫南岸嘴的“处女地”。空置18年，30余种开发设想，并没有打动规划部门的“心”。“没想清楚，宁可不动”，这是对未来负责的态度。在认识不统一、方案不明确时慢一点，并不是工作拖拉。相反，乱开发、急规划的苦果，我们并没少尝。

其实不光是长江经济带建设，“‘建设性’的大破坏”应成为各领域发展的警示。一些地方为了保护老村落，不分青红皂白将其粉刷一新，想跟上潮流，却丢了乡愁；一些文物古迹被人拆真建假、拆旧盖新，改变了原貌，丢失了传统；有的地方借建设“海绵城市”之名，开启新一轮诸如河道整治、挖湖堆山，把好经给念坏了。这样的建设，有时和“保护性拆除”、“商业化改造”一样，成了野蛮发展的幌子，有的甚至成了“开发性毁灭”。

在“‘建设性’的大破坏”这一富于张力的表达背后，蕴含着中国文化中破与立的深邃命题。诚然，“无破不立”，但生态环境的破坏往往是不可逆转的。而对长江经济带而言，要“破”的不是环境，而是无序开发的思维和做法，这样才能“破中有立”，才有望实现保护和开发的双重变奏。