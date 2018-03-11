钟山谈"家政扶贫":让农民经过培训成家政服务人员

央视网消息：十三届全国人大一次会议新闻中心11日举行记者会，商务部部长钟山、副部长兼国际贸易谈判副代表王受文、副部长钱克明就“推动形成全面开放新格局 推动商务事业高质量发展”相关问题回答中外记者提问。

国际商报提问：商务部就打好商务扶贫攻坚战有哪些举措，有哪些预期成效？

钟山：下一步要抓好5大扶贫。一是电商扶贫，促进电子商务进农村，帮助农村地区特色农产品走出深山，走入城市，卖出好价钱，培养一批致富带头人，培育一批致富企业，2017年电商扶贫已经覆盖了499个贫困县。

二是家政扶贫。提出百城万村家政扶贫计划，推动中心城市特别是贫困地区、贫困村对接，让农民经过培训成为家政服务人员。

我们按照每年安排5万个贫困地区家政人员到城市。大概每人每年收入在4万元左右，累计收入就可以达到20个亿。三是对外劳务扶贫，鼓励对外合作企业到农村特别是贫困地区招聘外派人员，外派劳务人员收入每人每年平均6万元左右，安排5万人，可以带来30亿元收入。

四是产业扶贫，组织跨国公司西部行，增强贫困区造血功能。五是边贸扶贫，发展跨境贸易和产业合作，以开放促增收促脱贫，强化东西部开放合作，推动边境地区对外开放，让边区人民群众日子更宽裕更幸福。