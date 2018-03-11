@所有党员干部 习近平“两会时间”提了这些要求

央视网消息：人勤春来早，奋斗正当时。3月伊始，中国进入“两会”时间。十八大以来，每年两会，习近平总书记都与代表委员们相聚一起，共商国是。

“中国特色社会主义大厦需要四梁八柱来支撑，党是贯穿其中的总的骨架，党中央是顶梁柱。”3月10日上午，习近平来到重庆代表团参加审议时强调了党建工作的重要性。

办好中国的事情关键在党。党的十八以来，以习近平同志为核心的党中央高度重视党的建设，确保党走在时代前列，全面推进党的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设，旨在带领亿万人民向着“两个一百年”奋斗目标和中华民族伟大复兴的中国梦阔步前行。

下一步对如何加强党建工作，党员干部又该如何做？习近平提出了这些具体要求。

夯实基层治理

——加强基层治理需要千千万万“老马同志”

走进重庆代表团审议现场，来自江北区观音桥街道办事处的马善祥代表，讲述了自己多年来从事基层工作的心得体会。

街道办事处虽小，却连着千家万户。习近平在认真听取其发言后强调，上面千条线、下边一根针，必须夯实基层基础。基础不牢、地动山摇。我们需要千千万万像老马同志这样的基层干部，发挥共产党员模范带头作用。

对于一个拥有450多万个基层党组织和8900多万名党员的世界第一大执政党而言，强基固本至关重要。

短短六天内，习近平四次到地方代表团参加审议工作，在高密度的日程安排下，其中三次参加地方代表团审议工作时，针对基层党建工作的安排进行部署，从地位作用到功能定位，从目标要求到工作导向，习近平总书记发表了一系列重要讲话，回答了基层党建抓什么、如何抓等问题，为新时代加强基层党建工作指明了方向。

——加快社会治理，把基层治理同基层党建相结合起来。在参加广东代表团审议时，习近平要求，要创新社会治理体制，把资源、服务、管理放到基层，把基层治理同基层党建结合起来，加快形成社会治理“人人参与、人人尽责”的良好局面。

——实施乡村振兴战略，需要大力推动乡村组织振兴。在参加山东代表团审议时，习近平强调，打造千千万万个坚强的农村基层党组织，培养千千万万名优秀的农村基层党组织书记，建立健全党委领导、政府负责、社会协同、公众参与、法治保障的现代乡村社会治理体制，确保乡村社会充满活力、安定有序。

——牢固基层，夯实基层。在参加重庆代表团审议时，习近平强调，要有千千万万优秀基层骨干，结合实际情况落实好各项工作。

治国安邦重在基层，党的工作最坚实的力量支撑在基层，最突出的矛盾和问题也在基层，抓基层、打基础应作为长远之计和固本之举。

肩扛千斤，谓之责；背负万石，谓之任。基层党员干部长期身处一线，直面群众问题，位子不高但是责任很大。他们是落实国家政策工作和服务群众的最后一环，因此，要牢牢树立好党在基层“形象代言人”的身份。

抓住“关键少数”

——注重破立并举 各级领导干部形成“头雁效应”

抓“牛鼻子”是习近平总书记治国理政的重要方法论。习近平认为，各项工作要抓出成效，就必须抓住领导干部这个“关键少数”，既要抓责任，也是要形成示范。作为党的高级干部，党员干部都要从他们这里看信号，以他们为标尺，形成“头雁效应”。

此次，习近平总书记在重庆代表团参加审议时，对党员领导干部提出具体要求。

——领导干部首先要修好“大德”，政德是整个社会道德建设的风向标。守公德，严私德，要把家风建设摆在重要位置，防止“枕边风”成为贪腐的导火索，防止子女打着自己的旗号非法牟利，防止身边人把自己“拉下水”。

——党政领导干部都应该成为复合型干部。不管在什么岗位工作都要具备基本的知识体系，法律就是其中基本组成部分，对各方面基础性知识，大家都得掌握、不可偏废，在此基础上做到术业有专攻。干部培训体系要围绕这个目标进行改革。

——要牢固树立“四个意识”，要既讲法治又讲德治，重视发挥道德教化作用，树立良好道德风尚，防止封建腐朽道德文化沉渣泛起。

——要加强教育引导，注重破立并举，抓住“关键少数”，推动各级领导干部自觉担当领导责任和示范责任，把自己摆进去、把思想摆进去、把工作摆进去，形成“头雁效应”。

没有比人更高的山，没有比脚更长的路。

党的十八大以来，以习近平同志为核心的党中央，以身作则、身体力行，扎实推进党的各项工作建设；全党自觉看齐、对标，一级做给一级看、一级带着一级干；不忘初心、牢记使命，以高度使命感与责任担当作好新时代的“答卷人”。

树立正确的政绩观

——要多积尺寸之功 时刻保持人民公仆本色

“我们追求的一个是人民群众的好口碑，一个是历史沉淀之后的真正的评价。”牢固树立正确政绩观，通过积极作为创造经得起实践、人民和历史检验的政绩，是我们党对领导干部的一贯要求。

具体来讲，党员干部应该树立什么样的政绩观？应该追求什么样的政绩？又该怎样取得政绩？习近平在三次参加地方代表团审议时，给出了这样的答案：

——树立什么样的政绩观

“功成不必在我”，习近平在参加山东代表团审议时指出，既要做那些显绩的工作，也要做那些潜绩的工作。既要做那些立竿见影的工作，也要做那些为后人做铺垫的、打基础的工作。在这个方面就不计较个人的功名、功成名就，我们追求的一个是人民群众的好口碑，一个是历史沉淀之后的真正的评价。

——建立政绩从哪里下功夫

“为官一任，造福一方”，是古已有之的为官之道。习近平在参加广东代表团审议时这样说，共产党就是为人民谋幸福的，人民群众什么方面感觉不幸福、不快乐、不满意，我们就在哪方面下功夫，为群众排忧解难。

——党员干部应该怎么做

习近平参加重庆代表团审议时指出，要多积尺寸之功。小事小节是一面镜子，小事小节中有党性、有原则、有人格，时刻保持人民公仆本色。要慎独慎初慎微慎欲，要管好自己的生活圈、交往圈、娱乐圈，在私底下、无人时、细微处更要如履薄冰、如临深渊，始终不放纵、不越轨、不逾矩，增强拒腐防变的免疫力。

榜样的力量是无穷的。

子帅以正。群众眼中的一件件“小事”，都是习近平心中的一桩桩大事。习近平常常说“我是人民的勤务员”，六年来，他用脚步丈量着祖国的山山水水，足迹遍布32个省级行政区域，深入基层调研50多次，到过14个集中连片特困地区和广大城乡。

正是在以习近平同志为核心的党中央率先垂范的鲜明导向，为全党树立了作风建设的新标杆，在全党产生了重大示范效应，极大振奋了党心民心。

近年来，习近平多次对党员干部先进事迹作出重要指示，为优秀党员干部点赞：国家“千人计划”特聘专家黄大年，7年间曾3次累倒在工作岗位上，带领400多名科学家创造了多项“中国第一”，为我国“巡天探地潜海”填补多项技术空白，只为实现“振兴中华 乃我辈之责”的报国之志；“太行新愚公”李保国35年如一日，奔波山区，播下漫山遍野科技兴农的种子，帮助10多万山区群众脱贫致富，是党员干部对百姓的一份责任担当。

步入新时代，踏上新征程。在新的历史起点上，中国共产党一定永葆蓬勃朝气，永远做人民公仆、时代先锋、民族脊梁，当仁不让地肩负中华民族伟大复兴的历史使命。(文/田宏)