不懂就学，制订全国首份“负面清单”

上海市商务委外资管理处处长刘朝晖在重大改革事业中勇挑大梁

上海市商务委外资管理处处长刘朝晖 /受访者供图

晨报记者 杨天弘 实习生 程敏

近年来，上海率先推进自贸试验区建设、外商投资管理体制改革、服务企业发展等，这些大胆而务实举措的推出，让上海开放与改革始终走在全国前列。

外资是上海国民经济的重要组成部分，在沪外资企业占上海GDP 增加值的27%、税收总额的34%、进出口总额的66%……作为一名外资战线的“老兵”，15年来，刘朝晖在重大改革事业中勇挑大梁，甘当开放前沿的探索者，为上海的先行先试、经济发展增添了一抹靓丽的色彩。

迎难而上制订负面清单

借鉴国际通行规则，研究制订试验区外商投资与国民待遇等不符的负面清单，是自贸试验区改革试点的核心任务之一。那究竟什么是“负面清单”？“负面清单”长什么样？刘朝晖和她的团队，一开始还真是摸不着头脑。

“不懂就学。”在刘朝晖身上总是有一股迎难而上的工作劲头，一边学习最新国际投资规则，一边系统梳理外商投资管理的法律法规、有关双边和多边的投资协定，以及美国、加拿大、日本、澳大利亚等多个国家和地区的负面清单管理体制。

弄清楚“负面清单”的定义以后，就要开始梳理法规内容。在无先例可循的情况下，刘朝晖先后三次征求35个市相关部门意见，召开了近40次协调会。“国际上通用的‘负面清单’ 是采用文字条款的形式，但我们团队反复讨论后，认为表格形式更容易查找。”经过半年的反复研究对比，在正式出台前的最后一个晚上，刘朝晖和团队一直工作到凌晨，进行反复校对，“既然是全国首份‘负面清单’，就容不得半点差错”。

最终，刘朝晖和她的团队于2013年，创造性地制订出我国第一张外商投资准入特别管理措施，也就是“负面清单”，第一版内容为190条，既有对外资限制、也有禁止的条款。2014年，根据进一步提高开放度和透明度的原则，第二版“负面清单”则由190条缩减到139条。2016年10月，外商投资负面清单管理模式推广到全国。

备案制度给企业“减负”

在“负面清单”出台后，国家决定对其他领域的外资准入采用备案制管理，为了保证备案管理办法的可操作性，在制定政策过程中，刘朝晖带领团队分组“扮演”投资者和经办人，不断优化方案的可操作性，提高投资者办事便利程度。

由审批改为备案管理后，刘朝晖团队的工作由事前审批，转到事中、事后的监管。企业提交材料从原来十几份纸质材料减少为网上提交7份材料，办结时限从原来的8个工作日缩减到3日以内，99%的外商投资企业设立及变更事项通过备案方式办理，成效得到市场主体的广泛认可。

“自从实行备案制度后，企业来找我们的频次明显变少了，但是只要来找我们就是个性化的疑难杂症。”刘朝晖说。如今在静安区太古汇的星巴克烘培工坊早已被大众熟知，但在选址之处，星巴克相关负责人第一站就直奔刘朝晖的办公室，刘朝晖引荐了上海各个区的商务委，一个一个帮星巴克对接，并一起参与分析各种地理位置的优缺点。

星巴克烘培工坊是一种新业态，虽然落地的太古汇是商场，但烘豆子的机器需要摆放在工坊里，这属于生产性质就应该落地在工业用地上，按照以前的规定，凡是属于生产性质都需要封闭起来的环境，星巴克烘培工坊又是开放式。于是，刘朝晖又带团队，根据星巴克的需求，协调各个部门、发挥市区两级商委的合力，最终食药监出台了开放式生产的管理办法。刘朝晖说：“这虽然是外资企业的需求，一旦出台了相关政策和办法，以后我们国内企业也可以参照使用。”

去年，星巴克收回了江浙沪地区统一星巴克50%的股份，今年开始正式整合，就要把所有证照变更成星巴克。江浙沪地区目前共有1400家门店，这么大的规模，按照现有程序，一年半都可能完不成。于是，星巴克相关负责人又找到刘朝晖，她二话不说又召开了工商、食药监、消防的协调会，缩短了办事流程。此外，她还主动跟浙江、江苏两省的相关部门联系，帮忙推进。

做好外企“娘家人”

上海的外资企业常常把商务委称为“娘家”，一有问题第一个想到的就是向商务委求助。为了满足外资企业的新需求、帮助外资企业解决新问题，“我和我的团队只有不断学习新的知识，不断研究国际投资规则的新变化，才能提出解决问题的新办法。”刘朝晖说，“每一项改革、每一次开放、每一个问题的解决，都是满足企业发展的需求，企业满意不满意就是衡量我们工作到不到位的标准。”

为此，刘朝晖全面落实主要领导尚玉英同志的要求，设立了“首问联络员”制度，这就像外资企业身边出现的Wi-Fi热点，凡是遇到困难，找到了商务委就要尽力解决。刘朝晖常常说：“外资企业在上海投资、经营会遇到各种问题，这些问题中的大多数都不是我处职权范围可以解决，但只要是外资企业提出的问题，我们都应该视作是我们的职责范围，用每一个问题的解决，树立起一块块上海优良营商环境的口碑。”

现在，服务好企业就是营造良好营商环境，已经成为刘朝晖整个团队的共识。此外，商务委还开通“外资服务直通车”微信群等方式，坚持为重点外资企业提供“7天+24小时”服务，得到了外资企业的一致好评。

刘朝晖总是激励团队成员：“是时代给了我们实践的机会，正是身处波澜壮阔的改革大潮中，处在上海这块改革开放的热土，才有机会投身到自贸试验区的建设中，进一步拓宽了视野、增长了才干，对利用外资、对扩大开放、对改革有了更深刻的理解。”