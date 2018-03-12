500市民相约顾村樱花林播种绿色 A04-上海新闻-新闻晨报

新闻晨报公益植树节活动·周到春荟昨举办

黄雪润小朋友与爸爸妈妈一起将寄语牌挂在认养的樱花树上

晨报学记团的小记者挂牌认养树木，并写下祝福。 /晨报记者 任国强

晨报记者 郁文艳

春光明媚，樱花始开。昨天，新闻晨报公益植树节活动·周到春荟在顾村公园举办，500多位市民、企业代表和晨报员工相约樱花林下，认养树木、播种绿色、观赏传统文化展演、传承经典。

市民追捧公益植树

从2006年位于静安中环立交绿地的第一片“新闻晨报林”开始，新闻晨报公益植树节活动已经连续举办12年，今年迈入了第13个年头。由媒体发起、组织，并坚持了13年的植树节公益活动在沪上并不多见。正是读者、粉丝的热心参与和一路追随，才有了新闻晨报公益植树活动这个坚持了13年的品牌。从新闻晨报植树节到周到春荟，既显示了新闻晨报作为一家都市报，对公益植树、绿色环保一以贯之的态度，也显示出上海一家传统媒体向新媒体转型、都市报与都市生活的融合。

的确，市民、粉丝对晨报周到公益植树活动一路追随。在此次报名的近500个市民家庭中，有一些已经参加了多年的晨报公益植树活动。而每一年也会有不少新的粉丝加入晨报公益植树活动。市民徐先生告诉记者，4年多以前，儿子徐乐其出生的时候，他们家就想在小区里给孩子种一棵树，让孩子和小树一起成长，后来咨询了小区物业，说是小区绿化都有规划不可以随便种树，此事便只能作罢。这次，他们通过参加晨报公益植树活动，在顾村公园认养了一棵樱花树，非常有意义，顾村公园离家也不远，以后可以经常带孩子来看一看他认养的树木。

读二年级的屠歆悦小朋友也是第一次参加晨报公益植树活动。她说，她喜欢绿色的草地，可是现在到处都在盖房子，把本来属于绿色草地的空间给挤占了，希望通过认养树木这种方式，呼吁城市发展给更多绿色草地留一点空间。

晨报员工也积极参与公益植树活动。员工覃柳洁的孩子刚刚满月，是除了还在妈妈肚子里的宝宝之外，全场最小的孩子。除了参加每一年的公益植树活动，晨报员工每年都还会派出代表前往12片新闻晨报林回访，看一看树木有没有长高。

新闻晨报学记团的近50位小记者，也现场参与了树木认养活动，并进行了现场采访，进一步加深对于植树造林意义的了解。

此外，新闻晨报公益植树活动也得到了市绿化和市容管理局、宝山区委宣传部、宝山区绿化和市容管理局、顾村公园的大力支持。

传承经典，享亲子时光

今年的新闻晨报公益植树活动·周到春荟不仅仅是一次公民义务植树职责的履行、一次绿色环保理念的践行，还是一场传统文化的盛宴和传承。

春天是诗的季节，文的源泉。昨天的活动现场，上海作家协会诗歌专业委员会主任张烨现场朗诵了她的两首原创诗歌《早春之歌》和《水筵》。上海作家协会诗歌专业委员会副主任杨绣丽则朗诵了她的原创作品《大地妈妈》。

上海作家协会党组书记、副主席王伟说，春来的喜悦、播种的激情，都化成绵绵的诗意，以诗歌诵读等方式，来抒发心中的喜悦和激情。在他看来，新闻晨报公益植树活动·周到春荟也是一个很好的平台，让文学和诗歌走近大众。

经典，需要传承。昨天，许多小朋友都参与到了活动之中，《诗书中华》 节目人气小选手黄雪润用歌曲《茉莉花》的曲调，诵唱了千古名篇《春江花月夜》。黄雪润的妈妈表示，作为一名语文老师，她发现，诵唱是一种培养孩子对古诗热爱的好方法。

活动现场，还有茶道、书法、古筝、太极等传统文化展演，一杯茶、一滴墨、一首曲、一招式，尽是春意，尽是文化。优太极主教练、CCTV武林大会最具功力奖张彦飞带来了陈氏太极枪表演。还有亲子互动活动，让大人带着孩子，亲自感受传统文化的魅力。

企业践行社会责任

除了热心市民、粉丝，晨报的活动也离不开热心社会公益事业的企业的支持。苏宁、3M、安利、蒙牛、花王、佳丽宝、汉高、链家等企业都参与了昨天的认养活动。

安利（中国）日用品有限公司有关负责人表示，安利从第一届晨报植树节就开始参与，每到春天，安利和上海市民、新闻晨报相约在一起，像一个大的家庭聚会，春暖花开，其乐融融。

蒙牛有关负责人表示，能够从小苗长成参天大树，每棵树种都蕴藏着与生俱来向上生长的自然力量。它们没有温室呵护，不畏烈日、狂风、骤雨，在一次次的考验中无畏无惧、顽强矗立，靠的是它们天生要强的品格。蒙牛2018年将秉承自然力量·天生要强的品牌主张，汇聚一点一滴的大自然精华，帮助每一个天生要强的人，一天天向着梦想前进。

花王（中国）有关负责人表示，晨报的植树活动多年以来持续耕耘，为实现上海美丽家园身体力行。花王有机会多年参与，觉得非常有意义。花王将环保经营作为基本理念，也将持续与社会各界一同开展环保活动，共同为地球家园的绿水青山做出努力。

昨天，苏宁不仅认养了上百棵树，还认种了50棵顾村公园的小树苗。3M向每一个认养家庭赠送了手套。汉堡王赠送了汉堡抵用券。

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第四届上海市民绿化节开幕

记者 郁文艳

晨报讯 在第40个植树节来临之际，第四届上海市民绿化节昨天开幕。以“园艺进家庭 绿化美生活”为主题的上海市民绿化节已成功举办三届，越来越受到社会各界的积极支持和广泛参与。

今年的市民绿化节活动将贯穿全年，在近8个月的时间，开展一系列群众喜闻乐见、形式丰富多采、辐射面广的互动交流活动，进一步推动园艺走进生活、走进千家万户、走进市民群众身边。今年的市级活动主要分为家庭园艺、绿色展示、体验互动、科普服务四大系列40项活动，既有家庭园艺品牌活动，如“绿化大篷车 校园公益行”、“绿色星梦想”第四季“美丽乡村”；也有传统活动，如公园各类花展、绿化认建认养、市民观鸟活动、立体绿化体验、古树名木探访等。

第四届市民绿化节启动仪式当天,也是“绿化大篷车”校园公益行活动的启航日。今年，绿化大篷车将开进本市小学校园及爱心暑托班，组织开展绿化宣传和园艺科普、生物科普活动，培育学生环保意识和习惯，并期望以此在城市小学校园形成一批“绿化小能手”、“环保小行家”、“爱绿小达人”。

同时，第四届市民绿化节将进一步引入互联网+义务植树和自媒体概念，进一步发动、招募企事业单位、社会组织、社会团体、民间达人，自主主办、自主组织、自主参与各类群众性绿化活动，以期实现植绿节日全年化、群众绿化亲民化、品牌活动互动化。

更多活动详情可关注市绿化和市容管理局官网、“绿色上海”微信公众号。