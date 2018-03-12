“百年轮渡”年内引入WiFi

第三季度在金陵东路轮渡站率先试点

随着上海隧桥建设的发展，往来浦西浦东的轮渡航线逐渐减少，但是轮渡依然起着重要的作用，也是黄浦江上不可缺少的风景。 /晨报记者 朱影影

记者 钟晖

晨报讯 新船投入运营、轮渡站整修一新、智能检票方便乘客。浦江轮渡近来新举措不断，令人刮目。不仅如此，记者日前从市轮渡公司获悉，今年年内，免费上网WiFi设备也将在市轮渡首次推出，其中计划今年第三季度在金陵东路轮渡站率先试点，逐步向全覆盖发展，同时还要引入APP服务、多媒体服务、智能终端服务等，以点带面打造浦江新亮点。

据市轮渡公司透露，已在制订引进WiFi相关方案，初步安排是先进行试点，由信息技术部门和运营商等着手研究落实。“打造完善先进的‘公共交通’，需要及时引进现代化设施以增强吸引力。无线宽带上网全面覆盖应该是总目标，将根据试点效果制定具体计划。渡轮开行于黄浦江上，可能不像其它在陆地上的交通工具那样有稳定的信号，因此先要进行试点，看看是否能全面覆盖。”市轮渡有限公司客运经营服务部经理李华表示。

据介绍，计划将要开通的轮渡WiFi，有望采用最安全的APP连网方式，可自动辨别并报警黑客“钓鱼WiFi”。

目前，沪上各类公共交通工具中，全面引进已在制订的有轨道交通、浦东公交等，浦西公交也一直在研究相关事宜。出租车上有WiFi 的较为稀少。据强生公司介绍，随着途安车型不断登场亮相，已经有条件配置WiFi设备，今年强生出租车的WiFi也将有较大覆盖面。与其它交通工具相比，“百年轮渡”相对沉寂。好在借助浦江两岸贯通工程，“百年轮渡”也要试点提供免费WiFi，方便乘客乘船时获取资讯。

作为市内交通和公用事业的重要组成部分，上海轮渡有过“高光”时期。20世纪90年代中叶前，设有对江客渡航线22条，对江汽车渡航线5条，还有顺江交通艇航线7条。当时年最高客运量达3.7亿人次，日均客运量100多万人次，堪称世界最繁忙的轮渡。然而到了上世纪80年代后期，越江隧道、桥梁陆续建成，形成了桥、隧、渡立体化的越江交通新格局，轮渡的吸引力下降。不过在2010年上海世博会期间，上海轮渡连接浦东浦西园区、连接水门与园区的水上通道，22艘世博客渡船穿行于黄浦江上，成为世博客运交通中最具特色的一个亮点。目前，自吴淞口溯江而上，建有17条客渡航线、34个渡口，每天仍有15万多人次的渡江需求，轮渡在黄浦江越江交通体系中依然不可或缺。