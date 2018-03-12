纪录电影《厉害了，我的国》刷新纪录电影票房纪录

由中央电视台、中国电影股份有限公司联合出品的大型纪录电影《厉害了，我的国》于3月2日上映。截至3月10日凌晨，该片全国票房已突破2亿元，刷新了中国纪录电影的票房纪录。

日前，在《厉害了，我的国》专家观摩研讨会上，影视界专家学者和影视行业从业者对影片的现实意义、创作手法、市场反响等给予了充分认可。据介绍，电影《厉害了，我的国》从1000多小时的素材变为90分钟的成片，仅仅历时7个月。专家们认为，《厉害了，我的国》取得的成绩反映出观众对于这类正能量作品的认可，对于体现中国精神、中国力量作品的喜爱。

北京师范大学中国文化国际传播研究院院长黄会林说，这部90分钟的电影让她觉得时间过得太快，感觉还没看够，电影就结束了。“看完这部电影，我为‘我是中国人’这5个字而感到自豪。从影片中可以看到，我们国家走出的每一步，不管是桥、路、车、港、网，都实实在在，每一项工程都让世界伸出大拇指。”

中国传媒大学新闻传播学部学部长高晓虹认为这是一部里程碑式的作品。“这样的纪录片获得大家的好评，不只是电影的成功，也不只是纪录片的成功，而是国家发展到一定阶段后，人民的文化自信、人民对国家的认同，铸就了这样的结果。”

电影评论家赵葆华认为影片是一部时代铭文、当代史诗。“它让我们认识身处的时代，把握时代，追踪时代，在从社会主义大国到强国的迈进过程中，这部纪录片具有历史铭文意义。影片产生了巨大的社会效应，开启民智，提升民心，鼓舞士气，引领精神，助推时代，实现了精神引领的作用。”

清华大学新闻与传播学院教授尹鸿说：“近两年有不少纪录电影走进影院，偏写实的很多，却没有政论性的。《厉害了，我的国》是一部大型政论纪录电影，目前创造了纪录片市场最好成绩，这为我们接下来的创作提供了新的思路和探索。”

影片《唐人街探案2》在今年春节期间备受年轻观众喜爱。该片导演陈思诚说：“《厉害了，我的国》既有宏大叙事的铺陈，也有微观情感的表达。国家在日新月异地变化，我们可以在每一个重要历史节点都拍一部这样的作品，以后如果还有这样的纪录片，我也很愿意参与其中。”

共青团中央新媒体中心编辑王祚发现，很多网友都用年轻的语言为这部影片盛情点赞。“有网友以‘每一帧画面都是电脑桌面’，来称赞该部影片画面的华美；还有网友说‘这是一部从1921年就开始筹备的电影’……新时代年轻人的语言很有意思。”

“我曾经采访过一个外国人，问他来中国前对这里是什么印象？他回答，曾经以为中国人天天在马路上遛熊猫。”来自网络视频节目“歪果仁研究协会”的刘祺说，“想让世界了解到一个真实的中国，就需要让他们‘眼见为实’。《厉害了，我的国》就是从宏大的视角，为外国人提供了解中国的机会。”

网络影评人刘春阳说：“《厉害了，我的国》立体展示了中国的强大，为观众带来了立体的震撼。时代为我们年轻人提供了选择的机会和权利，我们可以选择自己擅长或感兴趣的行业，贡献自己的价值。因此，作为新媒体人，我也有责任、有义务传播正能量的作品。”