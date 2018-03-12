两会五下团组，习近平牵挂这些人

每年全国“两会时间”，总有一些人让习近平非常惦念。“制定政策要设身处地为进城务工人员着想”“让农民企业家在农村壮大发展”“要有千千万万优秀基层骨干，结合实际情况落实好各项工作”……今年两会期间下团组讲话，习近平对这些人特别牵挂。

1、贫困群众

贫困群众一直是习近平心中最深的牵挂。在内蒙古代表团，习近平向村支书赵会杰代表详细询问当地政策惠民、垃圾处理等民生细节，关怀当地改善百姓民生的具体情况。

帮助贫困群众摆脱贫困，习近平精心出谋划策。他提出，关键要攻克贫困人口集中的乡（苏木）村（嘎查），重点解决好产业发展、务工就业、基础设施、公共服务、医疗保障等问题。针对因病致贫，他要求完善大病兜底保障机制。针对扶贫腐败，他要求加强扶贫资金管理，对挪用、贪污扶贫款项的行为严惩不贷。

2、进城务工人员

在广东代表团，米雪梅代表讲述了她到广东务工创业20多年的酸甜苦辣。习近平称赞道：你的经历就像你的名字，“梅花香自苦寒来”。

对于进城务工人员，习近平很关心。谈政策制定，他提出，要设身处地为进城务工人员着想，把当前最需要照顾的、扶持的方面搞好；谈留守问题，他提出，千方百计让进城务工人员能够在城市稳定地工作生活，孩子能进城的随着进城，也要让留在农村的老年人在乡村振兴战略中找到归宿。

3、农民

习近平始终心系“三农”。在山东代表团，他指出，农业强不强、农村美不美、农民富不富，决定着全面小康社会的成色和社会主义现代化的质量。

让农民富起来，习近平围绕乡村振兴战略做了一系列部署。他表示，要充分尊重广大农民意愿，调动广大农民积极性、主动性、创造性，把广大农民对美好生活的向往化为推动乡村振兴的动力，把维护广大农民根本利益、促进广大农民共同富裕作为出发点和落脚点。

4、基层干部

从基层一路走来，习近平对基层很了解，对基层干部的感情也很深。基层干部有多重要？在重庆代表团，习近平强调，中国特色社会主义大厦需要四梁八柱来支撑，党是贯穿其中的总的骨架，党中央是顶梁柱。同时，基础非常重要，基础不牢、地动山摇。在基层就是党支部，上面千条线、下面一根针，必须夯实基层。

习近平提出，要有千千万万优秀基层骨干，结合实际情况落实好各项工作。他要求，所有党员、干部都要戒贪止欲、克己奉公，切实把人民赋予的权力用来造福于人民。

5、农民企业家

乡村振兴需要人才。习近平在参加广东代表团审议时强调，要让精英人才到乡村的舞台上大施拳脚，让农民企业家在农村壮大发展。

如何让农民企业家壮大发展？习近平在山东代表团提出，要强化乡村振兴人才支撑，加快培育新型农业经营主体，让愿意留在乡村、建设家乡的人留得安心，让愿意上山下乡、回报乡村的人更有信心，激励各类人才在农村广阔天地大施所能、大展才华、大显身手。

6、海归人才

在广东代表团听了10年前归国创业的袁玉宇代表的发言后，习近平说，看到你们回来在这里健康地发展我很欣慰。他表示，本土人才、海归人才要并用并重，使他们在报效祖国中实现自己的人生梦想。

在山东代表团谈乡村振兴时，习近平再度提及海归人才。他强调，将来还要引进职业农民，让大学生甚至是海归人才主动回乡务农，使农业成为有奔头的产业。

7、家政从业者

在山东代表团8日的全体会上，卓长立代表在发言中讲到自己带领的“阳光大姐”家政服务团队健康发展，家政服务员的腰包越来越鼓，越来越自信。习近平听了很高兴。

习近平很看好家政业。他表示，在我国目前发展阶段，家政业像“阳光大姐”这个名字一样是朝阳产业，既满足了农村进城务工人员的就业需求，也满足了城市家庭育儿养老的现实需求。他勉励家政从业者，要把这个互利共赢的工作做实做好，办成爱心工程。

8、教育工作者

习近平在参加山东代表团审议时，来自沂蒙革命老区的基层教育工作者张淑琴代表说，应该让红色基因注入血脉，代代相传。

习近平听后表示，红色基因就是要传承。中华民族从站起来、富起来到强起来，经历了多少坎坷，创造了多少奇迹，要让后代牢记，我们要不忘初心，永远不可迷失了方向和道路。

他告诫教育工作者，要多讲传统文化，不能最后教出一批数典忘祖的人，这方面的教育工作要继续加强。要让孩子们知道自己是从哪里来的，红色基因是要验证的。

9、民营企业家

在广东代表团听到黄建平代表的发言，习近平肯定了他们以党建文化引领民营企业文化建设的做法。他表示，民营企业搞党建不是一种形式的、功利的想法。

他提醒民营企业家，要真正拥护党的理念，做到心中有党；贯彻执行党中央提出的新发展理念可以助推企业发展。对企业来说，构建亲清政商关系才是阳关大道。

10、民主党派和无党派人士

3月4日下午，习近平看望参加全国政协十三届一次会议的民盟、致公党、无党派人士、侨联界委员并参加联组会议。在会上，他对各民主党派和无党派人士提出了殷切希望。他表示，希望各民主党派和无党派人士要做中国共产党的好参谋、好帮手、好同事，增强责任和担当，共同把中国的事情办好。

习近平强调，要用好政党协商这个民主形式和制度渠道，有事多商量、有事好商量、有事会商量，通过协商凝聚共识、凝聚智慧、凝聚力量。