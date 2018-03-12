U23政策执行力度初显

黄宇龙

截至北京时间昨晚，2018年度中超前两轮比赛打完，上海上港两轮轰出10球取两连胜、恒大在4比5之后又踢出5比0、大连一方超级外援与本土“电路板”不融合，这些都算是看点。但多数球迷还是对两轮比赛中，各队在执行足协U23政策中表现出的积极姿态给予点赞。一句话概括就是，上赛季那种“配合政策性换人”、“消极应付”做法，在本赛季前两轮比赛中，暂时还没有出现。相反，大量U23队员出场时间得到保证，锻炼价值得到提升。

最有说服力的一个数据就是，前两轮的总计16场比赛，没有任何一个U23队员在上半场被换下场。放在上赛季，10多分钟后U23队员下场几乎成为惯例。就算是压力最大、受关注度最高的上海德比，申花和上港两队也尊重战术设定，将刘若钒和胡靖航都保留到了下半场开始前。唯一的尴尬大概是第二轮，河北华夏幸福客场3比2击败贵州恒丰智诚的比赛，客队21岁前锋徐天沅79分钟替换王秋明上场，但到了伤停补时，球队又用另一个21岁小将高华泽将其换下，徐天沅也成为两轮中唯一一个上去后又被换下、纯粹在数字上满足规定需要而走过场的U23队员。

更大的进步是，一些在人才储备、青训储备中迈步比较大的球队，已经可以从容应对U23政策，比如江苏苏宁，有魄力的主帅卡佩罗在首轮比赛中，安排3名U23队员作为主力首发，而且他们还只上了两名外援，小将黄紫昌在他的中超首秀中还打进1球——也是首轮唯一进球的U23球员。联赛第二轮，恒大小将冯博轩78分钟替补上场后奉献了助攻，也是亮点之一。

首轮中超，8场打进33球，上港的8比0和恒大的4比5是进球集锦的主要贡献者；第二轮，8场比赛打进23球，除了恒大的5比0，没有超级比分出现，这才是正常现象。目前升班马大连一方两战全败没有进球、丢10球垫底，高价引进马竞双星卡拉斯科和盖坦的风光很快被接踵而至的惨败所冲淡，这也道出了一个残酷的现实：中超真的早已不再是靠三两个超级外援就能横扫诸侯的联赛了。