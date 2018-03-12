男排半决赛首回合 上海队轻松获胜

晨报记者 徐明

中国男排超级联赛昨天下午迎来半决赛首回合的较量，上海金色年华男排没有悬念地以3∶0战胜四川男排，赢得首场胜利。与上海女排狂热的主场相比，上海男排即使赢下了这场半决赛，看台上的观众人数依然稀少，球市依旧冷清。

按照赛程，上海队与四川队之战是半决赛的首场较量，接下来的两场比赛，上海队都将在客场完成。即便如此，主教练沈琼已经开始为今年的总决赛未雨绸缪，这在昨天的赛后采访中得到了证实。“希望我们3∶0顺利进入决赛，”他说，刚刚转会上海的山东内援王径一出现在昨天的首发阵容中，“王径一和球队不存在默契的问题，打四川队的这场比赛，我们也有为总决赛做考虑，希望能提前预演下（阵容）。”

显然，上海男排对顺利进入决赛早已志在必得，这也从侧面说明了男排半决赛的吸引力确实无法与女超联赛相提并论。几天前的女超半决赛，上海女排与江苏女排打得难解难分，双方直到第五局才分出胜负，而昨天的比赛，作为国内实力最强的球队，上海男排与对手实力差距悬殊，四川队在三局比赛中的得分均未超过20分，最终，上海男排仅用一个多小时的时间即结束战斗。

“如果打入总决赛，我们就要做好打7场比赛的准备，来回奔波（好几次），”沈琼说。对上海男排这支优秀的冠军球队来说，赛制是一种考验，但他们或许更加渴望球市的火热，让主场氛围能真正热闹起来。